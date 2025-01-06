Otomotivde tüm zamanların rekoru kırıldı

2023 yılının ardından 2024 yılında da otomobil ve hafif ticari araç pazarında rekor yaşandı.

YÜZDE 5 BÜYÜME ORANI

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) aktardığı verilere göre, 2024 yılında toplam 1 milyon 238 bin 509 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı yapıldı. Pazardaki büyüme oranı ise söz konusu dönemde yüzde 5 oldu. Elektrikli araç satışları da yıl içerisinde 105 bin 315 adetle yüzde 10.7 paya ulaştı.

"BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BİR YIL OLDU"

Konuya ilişkin Habertürk'e değerlendirmelerde bulunan ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, beklentilerin üzerinde seyreden bir yılın geride bırakıldığını belirtti. Bozkurt, "Yıla farklı bir beklenti ile başlamıştık, fakat 2024 beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. İlk çeyrek çok hareketli başladı, Nisan'da keskin bir düşüş yaşandı. Yaz aylarında ise GSR regülasyonları ve markaların agresif kampanyaları yıla damgasını vurdu" dedi.

"KREDİLİ SATIŞLARIN ORANI YÜZDE 10'LARA DÜŞTÜ"

ÖTV'de güncelleme yapılmadığını da vurgulayan Bozkurt, "Matrah güncellemesi bu yıl da yapılmadı ve böylece matrahlar iki yıldır değişmemiş oldu. Ayrıca, eskiden satışların yüzde 70'i kredili olurdu, artık bu oran yüzde 10'lara düştü" ifadelerini kullandı.

"ÜLKENİN İHRACAT ŞAMPİYONU OTOMOTİV OLDU"

Bozkurt, otomotiv sektöründe tarihi değişimlerin yaşandığını da belirterek, "Dünyada 100 yıllık yaşanan değişime şahit oluyoruz, otomobillerin teknolojisi ve ürünün kendisi değişiyor. İş yapış biçimleri değişiyor, 5-10 yıl içerisinde iş yapış şeklimiz çok farklı bir noktaya gidebilir. 37 milyar doların üzerinde bir ihracat ile ülkenin ihracat şampiyonu otomotiv oldu. Üreticilerimiz başta olmak üzere değişen şartlara uyum sağlayarak ülke olarak otomotiv sektöründe öne çıkabiliriz ve gelecek için hazır hale gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

"VERGİ SİSTEMİ DEĞİŞMELİ"

Bozkurt, otomobillere uygulanan ÖTV sisteminin yenilenmesi gerektiğini de belirterek, "Yepyeni bir vergi sistemi getirilmeli, motor hacmine dayalı sistemi biz tutmak istesek de gelişmeler buna izin vermeyecek ve bu sistemin değişmesi zaten gerekecek. Araç parkı gittikçe yaşlanıyor. Bu trafik güvenliği, çevre ve ekonomiye olumsuz etki ediyor" görüşlerini paylaştı.

"PAZAR ARTIK 1 MİLYON ADEDİN ALTINA İNMEZ"

Ali Haydar Bozkurt, 2025'te ekonomide çok büyük değişimler yaşanmaz ise, bu yıl pazarın 1 milyon adet civarında olmasını beklediklerini de aktardı. Bozkurt, "Türkiye'de pazarın artık 1 milyon adedin altına inmeyeceğini düşünüyoruz" dedi.