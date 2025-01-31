2024'te Kadınların Konut Alım Oranı Yüzde 35'e Yükseldi

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2024 yılında 1,5 milyona yakın konut satıldı. Bu konutların yaklaşık 517 bini kadınlar tarafından satın alındı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, resmi olarak Türkiye'de 2024 yılında tapu devri yapılan konut sayısı bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 olarak gerçekleşti.

2024 yılının özellikle bir açıdan Türk gayrimenkul tarihine geçtiğini ifade eden Mars Gayrimenkul Kurucusu ve CEO'su Hakan Bucak, "2024 yılında, alımı kadınlar tarafından gerçekleştirilen konut sayısı 517 bin 528 oldu. Bu, bugüne kadar kadınların bir yılda yaptığı en yüksek konut alımına işaret ediyor. Sadece adetsel bazda değil, toplam satışa oran olarak baktığımızda da Türkiye'de el değiştiren her 100 konuttan 35'inin kadınlar tarafından alındığını görüyoruz. Böylece, Türkiye tarihinde ilk kez kadınların konut alım oranı yüzde 35'ler seviyesine yükselmiş oldu" ifadelerini kullandı.

"Kadınların konut alımında ilk 3 Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir"

Kadınların konut alım oranının en yüksek olduğu iller arasında Kırklareli'nin yüzde 42,3'lük oranla birinci sırada geldiğini sözlerine ekleyen Hakan Bucak, "Kırklareli'ni sırasıyla yüzde 42,2 ile Çanakkale ve yüzde 42 ile Balıkesir takip ediyor. Kadın konut alım oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 22,6 ile Muş, yüzde 23,2 ile Ağrı ve yüzde 23,4 ile Ardahan olarak sıralanıyor" dedi.

"Kadınların içine sinen projeler satış riski yaşamaz"

Son yıllarda kadınların gayrimenkul sektöründeki rolünün her geçen gün daha da güçlendiğini ve konut alım tercihlerinde kadınların belirleyici olduğunu vurgulayan Hakan Bucak, kadınların gayrimenkule olan inancının ve güveninin erkeklerden daha yüksek olduğunu ifade etti. Yüksek enflasyon dönemlerinde yatırım kararlarının daha dikkatli alınması gerektiğini belirten Bucak, bu süreçte kadınların finansal stratejiler geliştirme konusunda daha proaktif davrandığını söyleyerek, şöyle devam etti: "Özellikle birinci el konut alımında kadınların karar verici rol üstlenmesi sektörün dinamiklerini değiştiriyor. Yönetimini üstlendiğimiz Yedi Mavi projesinde de kadınların satın alma ilgisinde kayda değer bir artış gözlemledik. Kadınların içine sinen projeler satış riski yaşamaz. Kadınların tercih ve güveni sektördeki başarıyı belirleyen en önemli faktörlerden biri. Ayrıca TÜİK verileri de gösteriyor ki kadınlar konut seçiminde sadece yatırım değerini değil, güvenlik, yaşam kalitesi ve sürdürülebilirliği de göz önünde bulunduruyor. Bu da kadınların karar verdiği projelerin uzun vadede daha sağlam ve istikrarlı yatırımlara dönüştüğünü kanıtlıyor." - İSTANBUL