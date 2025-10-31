İsviçre Federal Konseyi Başkan Yardımcısı ve Ekonomi, Eğitim ve Araştırma Bakanı Guy Bernard Parmelin, Türkiye'nin İsviçre'nin ilk 20 ticaret ortağı arasında yer aldığını ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlü şekilde geliştiğini söyledi.

İsviçre Ticaret Odası (SCCT), İsviçre'nin Türkiye Büyükelçiliği, Swiss Business Hub Türkiye, İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) işbirliğiyle düzenlenen 19. Türkiye- İsviçre Ekonomi Forumu devam ediyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile İsviçre Federal Konseyi Başkan Yardımcısı ve Ekonomi, Eğitim ve Araştırma Bakanı Guy Bernard Parmelin'in katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, sürdürülebilir inşaat ve altyapıya odaklanıyor.

İsviçreli Bakan Guy Bernard Parmelin, Türkiye-İsviçre İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, 2024 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar İsviçre frangını aştığını belirterek, bunun ekonomik ilişkilerin canlılığını gösterdiğini söyledi ve "Bu azımsanacak bir başarı değildir, ilişkilerimizin istikrarının ve çeşitliliğinin kanıtıdır." yorumunu yaptı.

İsviçre'nin, Türkiye'deki 6'ncı en büyük yatırımcı konumunda bulunduğuna dikkati çeken Parmelin, ülkede 300'den fazla İsviçreli şirketin faaliyet gösterdiğini ve 21 binden fazla kişiye istihdam sağladığını kaydetti.

Parmelin, "Her biri kendi ortaklık hikayesini, insanları, becerileri ve yenilikleri bir araya getiren bir başarı öyküsünü temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasında stratejik köprü konumunda olduğunu dile getiren Parmelin, "Türkiye'nin zengin kaynakları, eğitimli ve çalışkan insan gücü, onu İsviçre için değerli bir ortak kılıyor. İsviçre ise yenilikçilik ve istikrar geleneğiyle Türkiye için güvenilir bir ortaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ve İsviçre, ekonomik büyüme hedefinde aynı vizyona sahip iki ülke"

Parmelin, Türkiye ve İsviçre'nin, doğal kaynakları bilinçli biçimde kullanarak ekonomik büyümeyi sürdürme hedefinde aynı vizyona sahip olduğunu söyledi.

Parmelin, "İsviçre, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini belirlemiştir. Türkiye ise 2053 yılına kadar iklim nötr olmayı amaçlamaktadır. Bu iddialı hedefler, ekonominin tüm sektörlerinde köklü ve sistematik dönüşümler gerektirecektir." dedi.

İnşaat sektörünün bu dönüşümde kilit rol oynadığını belirten Parmelin, sektörün hem ekonomik hem çevresel açıdan büyük etkiye sahip olduğunu söyledi.

Parmelin, "İnşaat sektörü güçlü bir ekonomik motordur, Türkiye'de GSYH'nin yüzde 5'inden fazlasını oluşturmakta ve milyonlarca kişiye istihdam sağlamaktadır ancak aynı zamanda kaynak ve karbon açısından yoğun bir sektördür. Küresel ölçekte enerjiyle ilgili karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 40'ından inşaat sektörü sorumludur." ifadelerini kullandı.

Karbon emisyonlarını azaltmak için yenilikçi adımların kaçınılmaz olduğuna işaret eden Parmelin, "Cesur ve yenilikçi çözümler üretmeden iklim hedeflerine ulaşmak mümkün değildir. Sürdürülebilir ve güvenli inşaat, ortak yenilik ve liderlik için önemli bir fırsattır." diye konuştu.

Parmelin, inşaatta geri dönüşüm yaklaşımının gelecek için umut verici model sunduğunu dile getirerek, "Malzemelerin yeniden kullanıldığı, atıkların en aza indirildiği ve binaların tüm yaşam döngüsünün sürdürülebilirliğe göre optimize edildiği bir sisteme geçiş, sektörün geleceğini şekillendirecektir." görüşünü paylaştı.

İsviçre'nin bu alandaki deneyimine değinen Parmelin, "Ülkemiz, son on yıllarda sürdürülebilir inşa konusunda güçlü bir vurgu yapmıştır, sıkı enerji standartları, geri dönüşüm gereklilikleri ve araştırma-geliştirme desteğiyle bu dönüşümü desteklemekteyiz. Üniversitelerimiz, araştırma kurumlarımız ve şirketlerimiz, ileri düzey malzemeler ve düşük etkili inşaat yöntemleri üzerinde çalışmaktadır." dedi.

Türkiye-İsviçre işbirliği

Bakan Parmelin, Türk ortaklarla işbirliklerinin önemine dikkati çekerek, ortak yürütülecek projelerin ölçeklenebilir ve ihraç edilebilir somut çözümler ortaya çıkaracağına inandığını söyledi.

Türkiye ile altyapı ve inşaat alanında işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını vurgulayan Parmelin, İsviçre İhracat Risk Sigortası'nın (SERV) portföyünde Türkiye'deki EPC firmalarıyla yürütülen yaklaşık 10 projenin bulunduğunu, hem Türkiye içinde hem de üçüncü ülkelerde yaklaşık 1 milyar İsviçre frangı toplam hacme sahip olduğunu ifade etti.

SERV ile Türk Eximbank arasında güncellenen mutabakat zaptının imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Parmelin, Team Switzerland Infrastructure girişimi ile İsviçre'nin özel sektör, sektör birlikleri ve diplomatik kanalları aracılığıyla Türkiye ile sürdürülebilir ve yenilikçi altyapı projeleri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Türkiye ve İsviçre birbirini tamamlayan özelliklere sahip"

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren de Türk müteahhitlik sektörünün yarım yüzyılı aşkın süredir uluslararası alanda güçlü konuma sahip olduğunu belirterek, Türkiye ile İsviçre'nin birbirini tamamlayan özelliklerine dikkati çekti.

İsviçre firmalarının araştırma mükemmeliyetine dayalı teknolojik yenilik, hassas mühendislik ve sürdürülebilir tasarım alanlarında öne çıktığını dile getiren Eren, iki ülke arasındaki işbirliğinin hem ikili ilişkilerde hem de üçüncü ülkelerde büyük potansiyel taşıdığını vurguladı.

Eren, "İsviçre'nin yenilikçi ve finansal yetkinlikleri ile Türkiye'nin mühendislik kapasitesi ve uluslararası proje tecrübesini birleştiren ortak girişimlerin büyük fırsatlar yaratacağına inanıyoruz." dedi.

Türk müteahhitlik firmalarının 137 ülkede yaklaşık 13 bin projeyi başarıyla tamamladığını ve 547 milyar dolarlık iş hacmine ulaştığını anlatan Eren, firmaların EPC-F, PPP ve yap-işlet-devret gibi finansman modellerinde önemli deneyim kazandığını ifade etti.