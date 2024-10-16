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17. İstanbul Hazır Giyim Konferansı'nda Sektörün Geleceği Konuşuldu

17. İstanbul Hazır Giyim Konferansı'nda Sektörün Geleceği Konuşuldu
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Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin düzenlediği konferansta TGSD Başkanı Ramazan Kaya, krizlerin içindeki fırsatlara odaklanılması gerektiğini ve Türkiye'nin jeopolitik önemin arttığını vurguladı. Konferans, 'Yeniden Tanımla, Hizalan, Şekillendir' temasıyla sektörün gündemindeki konuları ele aldı.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen 17'nci İstanbul Hazır Giyim Konferansı'nın açılışını yapan TGSD Başkanı Ramazan Kaya, "Sektörün yeniden yükselişe geçmesi için krizlerin içindeki fırsatlara odaklanılması gerekir. Yakından tedarik ve güvenli tedarik, jeopolitik gelişmeler nedeniyle bir fırsat penceresidir ve bu süreçte Türkiye'nin önemi giderek artmaktadır" dedi.

Hazır giyim sektörünün kapsayıcılığı en yüksek sivil toplum kuruluşlarından olan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) tarafından düzenlenen 17'nci İstanbul Hazır Giyim Konferansı başladı. Redefine, Realign, Refashion (Yeniden Tanımla, Hizalan, Şekillendir) temasıyla düzenlenen iki günlük konferansın ilk gününde Türkiye'den ve yurt dışından toplam 32 konuşmacı, 17 oturumda bir araya gelerek sektörün gündemindeki konuları ele aldı.

"Birlikte çalışarak maliyetleri optimize edebiliriz"

Jeopolitik ve ekonomik krizler nedeniyle Türkiye'de olduğu gibi dünya genelinde de sektörün son iki yıldır daralma sürecinde olduğunu aktaran TGSD Başkanı Ramazan Kaya, "Özellikle üreticiler olarak karlılıklarımızı giderek kaybediyoruz. Sermayemiz ve enerjimiz de son derece sınırlı. Bu nedenle kaynaklarımızı daha doğru ve pozitif kullanmamız gereken bir dönemdeyiz. Bununla birlikte sektörümüzün yeniden yükselişe geçmesi için krizlerin içindeki fırsatlara odaklanılması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de artık 'benim başarım' değil, 'bizim başarımız' demeli, stratejik iş birlikleri geliştirmeliyiz. Bu iş birlikleri, tedarik zincirimizin dayanıklılığını artırırken aynı zamanda inovasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında da güçlenmemizi sağlayacaktır. Birlikte çalışarak hem maliyetleri optimize edebilir hem de üretim süreçlerimizi daha verimli hale getirebiliriz" dedi.

"Son dakikada gelen siparişler Türk hazır giyim sektörünü zorluyor"

Orta Doğu ve Avrupa'daki savaş ile Güneydoğu Asya'da yaşanan doğal afetlerin tedariki olumsuz etkilediğine dikkat çeken Kaya, "Özellikle Uzak Doğu'dan Avrupa'ya uzanan tedarik zincirinde ciddi aksamalar yaşanıyor. Bu noktada da yakından ve güvenli tedarikin, dolayısıyla da Türkiye'nin önemi giderek artıyor. Ancak bu süreçte Türk hazır giyim sanayicileri olarak son dakika gelen siparişler nedeniyle zorluk yaşıyoruz. Mevcut kapasitelerimizi daha verimli kullanabilmek için alım grupları ile daha planlı çalışmamız gerekiyor. Birlikte yapacağımız doğru planlamalar, verimliliği ve rekabetçiliğimizi de artırır" diye konuştu.

"Sorumlu bir üretim anlayışını benimsemek zorundayız"

Global çaptaki iş birliklerinin sektörün sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması için de büyük önem taşıdığını ifade eden Kaya şöyle devam etti: "Gerek dünyamızın gerekse sektörümüzün geleceği için sorumlu bir üretim anlayışını benimsemek zorundayız. Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla kaynaklarımızı daha verimli kullanmalı, atıklarımızı minimize etmeli, sürdürülebilir tasarım ilkelerini benimseyerek, çevresel etkileri en aza indiren koleksiyonlar oluşturmalıyız. Geri dönüşüm ve yeniden kullanım süreçlerine yatırım yaparak, bu dönüşümün öncüsü olmalıyız. Dijitalleşme alanında da birlikte adım atarak dijital platformlarda daha güçlü bir varlık oluşturabilir, tedarik zincirimizi daha şeffaf ve izlenebilir hale getirebiliriz. Sürdürülebilir moda, yalnızca ürünlerin etiketinde değil, her aşamada benimsenmesi gereken bir kültür olmalıdır."

"Konferansın teması sektörün başarısı için gerekli olan üç temel adımı vurguluyor"

Konferansın bu yılki teması hakkında da bilgi veren Kaya, "Sektörümüz özellikle son iki yıldır zorlu bir mücadele veriyor olsa da aslında oyunun kuralları 2015 yılında açıklanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile birlikte yeniden yazılmaya başlandı. Tüketim alışkanlıkları değişirken, ekonomik koşullar rekabetçiliği zorlaştırırken, bizim de bu yeni süreci kabul edip, çevikliğin ve esnekliğin yanına hizalanmayı da eklemekten başka şansımız yok. Son aşamada ise koleksiyonlarımızı ve ürünlerimizi yeniden şekillendirecek, üretici, yenilikçi ve değerli tasarımlarla yolumuzu çizeceğiz. Yani bu yılki temamız Redefine, Realign, Refashion ile hızla değişen trendler, teknolojik yenilikler ve sürdürülebilirlik talepleri ile sürekli bir dönüşüm içerisinde olan sektörümüzün başarılı olması için gerekli olduğuna inandığımız üç temel adımı vurguladık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ramazan Kaya Konferans istanbul Türkiye Ekonomi

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