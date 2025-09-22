150 liralık yağı 450 liraya satan market sahibine 17 milyon lira ceza yolda

20 Eylül'de sosyal medyada yayılan videoda bir market çalışanı, 150 liralık ayçiçek yağının 450 liraya satıldığını iddia eden bir video çekti. Yayılan video Ticaret Bakanlığı'nın dikkatini çekti ve gerçekliği araştırıldı. Bakanlık birimleri videonun çekildiği marketi araştırmaya başladı ve bu arada yağın üreticisiyle de görüşüldü. Yağ üreticisi açıklama yaparak ilgili ürünün bayi maliyetlerinin güncel piyasa raf fiyatlarıyla uyumlu olduğunu, iddia edilen 151,50 TL tedarik maliyetinin ise 2023 yılına ait olup 2025 yılı rafine sıvı yağ maliyetleriyle ilgisi bulunmadığını vurguladı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya paylaşımında, soruşturmanın nasıl yapıldığını anlattı. "Hatay Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimizce itina ile yürütülen araştırmalar sonucunda, görüntülerde yer alan sosyal medya kullanıcısının Abdullah G. olduğu; bahse konu marketin ise S. Mahallesi Ö. Apartmanı'nda faaliyet gösteren "T. Market" olduğu kesin olarak tespit edilmiştir." bilgisini veren Gürcan, bu aşamadan sonra, marketin bütün stoklarının gözden geçirildiğini de aktardı.

Gürcan'ın verdiği bilgiye göre, market sahibi kendi ikrarıyla verdiği beyanında "Sosyal medya üzerinden mizah amaçlı paylaşım yaptım. Ürünü alış fiyatım normalde 351,25 TL'dir. Sosyal medyada yaptığım paylaşım gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an stok durumum 55 adet olarak gözükmektedir." dedi ve bu sözleri tutanakla kayda geçirildi.

17 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA GÜNDEMDE

Bakan Yardımcısı Gürcan, bu aşamadan sonra konunun yasal işlemle tabi tutulacağını belirterek, "Konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletilecek olup, söz konusu eylemin 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında stokçuluk ve piyasa dengesi ile serbest rekabeti bozucu fiil olarak değerlendirilmesi halinde, ilgili şahıs hakkında 1 milyon 400 bin TL ile 17 milyon 200 bin TL arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulanacaktır" dedi.

PAYLAŞANA 8 MİLYON 500 BİN LİRA CEZA

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan videoyu paylaşan sosyal medya hesapları hakkında, araştırma yapmadan paylaşım yaptıkları için de "Gizli reklam yapıldığı tespit edilmiş olup, bu doğrultuda ilgili hesaplar hakkında Reklam Kurulu tarafından inceleme başlatılmıştır. İnceleme sonucunda, bu hesaplara 850.000 TL ile 8.500.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır." bilgisini verdi. Bakanlığın verdiği bilgiye göre, 4 sosyal medya hesabı hakkında ayrıca suç duyurusunda da bulunuldu.

Gürcan açıklamasında şu uyarıda da bulundu: "Bakanlığımız, toplumda yanlış algı oluşturmayı ve vatandaşlarımızı yanıltmayı amaçlayan her türlü girişime karşı kararlılıkla hareket etmeye devam edecek; piyasa düzeninin korunması, tüketicilerimizin haklarının gözetilmesi ve kamu yararının teminat altına alınması için tüm imkânlarını seferber edecektir."

MARKET SAHİBİ ÖZÜR DİLEDİ

Paylaşımın ardından gelen tepkiler üzerine videonun sahibi olduğunu belirten bir sosyal medya kullanıcısı açıklama yaptı. Görüntülerin tamamen mizah amaçlı hazırlandığını söyleyen kullanıcı, "Amacım kimseyi yanıltmak değildi. Tüm halkımızdan ve büyüklerimden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.