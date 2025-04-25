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120 yıllık çay firması iflas ediyor

120 yıllık çay firması iflas ediyor
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120 yıllık bir geçmişe sahip olan çay firması, mali zorluklar nedeniyle iflasın eşiğine geldi. Konkordato sürecinde mahkeme Tirebolu 42'den alacaklılar toplantısı için tarih verdi.

120 yıl önce kurulan Türkiye'nin çay devi Tirebolu 42 küresel boyuttaki ekonomik krize daha fazla dayanamadı. İflasın eşiğine gelen çay şirketi Tirebolu 42 için konkordato kararı veren İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi alacaklıların alacaklarını bildirmesi için 15 gün süre tanımıştı. Mahkeme son olarak, 120 yıldır hizmet veren çay devinin alacaklılar toplantısı için tarih verdi.

Türkiye'de önemli bir marka haline gelen Giresun'un tanınmış çay markası olan Tirebolu 42 Çay Fabrikası, uzun süredir devam eden ekonomik krizden kurtulamayarak konkordato talebinde bulunmuştu. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen konkordato davasında, Tirebolu 42 Çay hakkında kesin mühlet kararı verilmesinin ardından alacaklılar toplantısı aşamasına geçildi. Mahkeme tarafından atanan konkordato komiserleri Suphi Ağırbaş, Naci Uzunok ve Prof. Dr. Ali Cem Budak'tan oluşan heyet, İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) ilgili maddeleri gereğince tüm yasal süreci tamamladı.

ALACAKLILARIN İÇİN TOPLANTI TARİHİ 15 MAYIS

Mahkeme tarafından alacaklılara yönelik olarak yapılan çağrı kapsamında, borçlunun beyanı alındı, alacak kayıtlarına ilişkin incelemeler tamamlandı ve konkordato projesi nihai haline getirildi. Konkordato teklifinin görüşüleceği alacaklılar toplantısının ise, 15 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Kartal'da yer alan Titanic Business Otel'de gerçekleştirilmesine karar verildi. Adi alacaklılar için toplantı saat 10.00'da başlayacak. Rehinli alacaklılar için ise aynı gün saat 12.00'de ayrı bir toplantı yapılacak.

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Ekonomi
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Neydi Türkiye yüzyılı Emekli yılı Aile yılı Ülke battı battı Reisss

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Haber Yorumlarıekolojixx a:

AKP nin hedefi ülkeyi batırmaktı,Araplara satmaktı dedigini yaptı Herşey Çok güzel oluyor akepe tarafında uyusun cahil kesim

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Haber YorumlarıQuake Damage:

ilk defa duydum bu çay markasını

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Haber YorumlarıBahri :

Ülkeyi bu siyasilerden kurtarmadığımız sürece herşey ama herşey boka saracak, Belediyeler,bakanlıklar, Kitler, Bitler her yer yolsuzluk, Hırsızlık adam kayırma Ülke insanı % 50/60 hırsızlık yapmak için avuçlarını kaşıyor, Samimi dürüst insanlarımızın % 70 i Banka faktöring ve tefecilere çalişıyor Maalesef sonrada Allahtan yardım bekliyoruz

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Ulkede yuzde 10 luk bir kitle var ulke yok olsun umurlarinda degil onlar padisah ve kullari mutlular.

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Haber YorumlarıA. Erol:

batık şirketler 5 yıldızlı otelde toplantı yapıyor. kahvehanede toplanmaları gerekir.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

120 yıllık tirebolu 42 çay dediginiz çaykara ait fabrika mı? Anlayamadım. Haber de eksiklik yok mu sizce de?

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Haber YorumlarıSalih Hak:

Kayyum neredesin ?

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Haber YorumlarıSentello Djhalou:

Bundan sonra daha çay içmem. çay benim için bitmiştir.

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Ne batık şirketi? kim bilir ne kadar SGK borcu ne kadar Vergi borcunudan kurtulmak için mi acaba? Şirketi kötü yöneten batar abi.

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