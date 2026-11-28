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Helal ekosistemini global ölçekte bir araya getiren ve bu anlamda dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alan Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda 12'ncisi düzenlenen zirve, İstanbul Fuar Merkezi'nde yapıldı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, bu yıl "Küresel Ticaret, Ortak Değerler" mottosuyla düzenlenen etkinlik, dünyanın önemli helal organizasyonları arasında yer alıyor.

Fuar, helal ekonomisinin farklı sektörlerini aynı platformda buluştururken Türkiye'nin uluslararası ticaretteki stratejik konumunu güçlendirmeye yönelik görüşmelere ev sahipliği yaptı.

Gıdadan kozmetiğe, finanstan turizme, sağlıktan ilaç sektörüne kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan fuarda, uluslararası alım heyetleri, ikili iş görüşmeleri, ülke iş forumları ve sektörel toplantılar ön plana çıktı.

Helal Expo 2026 kapsamında gerçekleştirilen B2B görüşmeleri, organizasyonun ticari boyutunun önemli unsurlarından biri oldu. Dünyanın farklı ülkelerinden profesyonel satın almacılar, distribütörler, yatırımcılar ve üreticilerin doğrudan temas kurduğu görüşmelerde yeni ticari ortaklıklar, distribütörlük fırsatları, tedarik ağlarının genişletilmesi ve yeni pazarlara erişim olanakları değerlendirildi.

"Bu yıl sivil toplum kuruluşları da stant açtı"

Zirve ve fuara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkan Yardımcısı Yunus Ete, Dünya Helal Zirvesi'nde bu yıl eş zamanlı birçok etkinliğin bir arada gerçekleştirildiğini, Helal Expo tarafında küresel tedarikçilerin, distribütörlerin ve dağıtıcıların zirvede buluştuğunu söyledi.

Fuar alanında ise farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerin ürünlerini tanıtma fırsatı yakaladığını ifade eden Ete, "Dünya Helal Zirvesi kapsamında akademik oturumların yapıldığı helal konferans bölümü de ayrıca gerçekleştirildi. Yurt içi ve yurt dışından 150'ye yakın akademisyen tez çalışmalarını paylaştılar ve bunları ayrıca bir kitap haline dönüştüreceğiz." dedi.

Ete, zirve kapsamında çeşitli oturumlar ve ülke iş forumlarının da gerçekleştiğini belirterek 10'a yakın yabancı bakan ve bakan düzeyindeki yetkililerin katıldığını, açılış günü ise 5 ayrı işbirliği anlaşması imzalandığını kaydetti.

Zirveye, farklı ülkelerin akreditasyon ve sertifika kuruluşlarının katıldığını dile getiren Ete, "Bu yıl sivil toplum kuruluşları da stant açtı. Tüm dünyadan gelen sivil toplum kuruluşlarını ağırladık. Sivil toplum kuruluşlarının tedarik zincirlerinde helal üreticilerinin olması noktasında özendirici bir işbirliği platformu oluşmuş oldu." diye konuştu.

"500'e yakın uluslararası firma katılım sağladı"

Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkan Yardımcısı Ete, bu yıl yaklaşık 110 ülkeden 10 bine yakın yabancı delegasyonu ağırladıklarını dile getirerek "Yaklaşık 50 bin ziyaretçiyi ağırladık. 500'e yakın uluslararası firma katılım sağladı ve 39 ülkenin standı var." ifadelerini kullandı.

Filistin'in de fuarda olması için her yıl ücretsiz alan tahsis ettiklerini ifade eden Ete, Türkiye-Filistin arasındaki ticari ilişkilerin de güçlü şekilde sürmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Ete, finansla beraber 9-10 trilyon dolar civarında olan helal pazarının önümüzdeki 4-5 yıl içinde 12 trilyon dolar seviyesine ulaşacağına dair tahminlerin olduğunu, Kovid-19'dan bu yana özellikle helal sertifikalı gıda ürünlerine talebin arttığını belirterek, birçok ülkenin helalle ilgili akreditasyon ve belgelendirme çalışmalarını yaptığını ifade etti.

Kaynak: AA