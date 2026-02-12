Haberler

SAHA İstanbul ve DEİK, savunma KOBİ'lerini dünyaya açıyor

SAHA İstanbul ve DEİK işbirliğiyle, Türkiye'den 11 KOBİ, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen World Defense Show 2026'da savunma ve havacılık ürünlerini tanıtma şansı buldu. Etkinlik, Türk firmalarının uluslararası alandaki görünürlüğünü ve işbirliklerini artırmayı amaçlıyor.

SAHA İstanbul ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Suudi Arabistan İş Konseyi işbirliği ile savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren 11 KOBİ, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026'da ürün ve kabiliyetlerini tanıtma fırsatı buldu.

Savunma, havacılık, güvenlik ve ileri teknoloji alanlarında faaliyet gösteren küresel firmaları, karar vericileri ve kamu-özel sektör temsilcilerini bir araya getiren, bölgenin en prestijli savunma sanayi etkinliklerinden biri konumundaki WDS'de, KOBİ'lerin uluslararası alana taşınması konusunda yeni bir işbirliği hayata geçirildi.

Suudi Arabistan'ın "Vizyon 2030" hedefleri doğrultusunda savunma sanayinde yerlileşme, teknoloji transferi ve uluslararası işbirliklerini geliştirmeyi amaçlanan fuara, Türk firmalarının bölgedeki görünürlüklerinin artırılması, potansiyel işbirliklerinin değerlendirilmesi ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez bölgesindeki paydaşlarla doğrudan temas kurulması amacıyla 11 KOBİ'nin katılması sağlandı.

Bu kapsamda, AAES İleri Mühendislik, ??Malwation Siber Güvenlik, ?ASAŞ Alüminyum, ?BAROK Savunma, ?ELSİS Elektronik Sistemler, ?KJ Power Generator, Kuartis Teknoloji, ?Kuzgun Savunma Havacılık Mühendislik, ?LABRİS Teknoloji, ?NERO Endüstri ve ?SMA Global'in fuarda yer almasına destek sunuldu.

Savunma ve havacılık sanayisine yönelik yüksek teknoloji ürün ve hizmetler geliştiren, sektörde aktif olarak faaliyet gösteren, ihracat ve/veya uluslararası işbirliği potansiyeline sahip firmalar, fuar boyunca kendilerine sağlanan stantlarda çalışmaları anlatıp görüşmeler gerçekleştirdi. SAHA İstanbul, sağladığı görüşmelerle firmaların uluslararası katılımcılarla buluşmasına zemin hazırladı.

Kaynak: AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi
