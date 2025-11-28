11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo: Sağlık ve Turizm Konferansı İstanbul'da Gerçekleştirildi

Helal ekosistemini global ölçekte bir araya getiren ve bu anlamda dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alan 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı kapsamında ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Konferansı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatının ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonundaki zirve, İstanbul Fuar Merkezi'nde sürüyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, "Helal ticaretinde inovasyon ve mükemmelliyetçilik" mottosuyla düzenlenen zirve, helal ekosistemini global ölçekte bir araya getirirken, bu anlamda dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alıyor.

Dünya Helal Zirvesi Organizasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, zirve kapsamında düzenlenen ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Konferansı, turizm ve sağlık sektörünün profesyonellerini bir araya getirdi.

Açıklamada, konferanstaki konuşmasına yer verilen Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez, 60 milyonun üzerinde turist ağırlanan Türkiye'de, geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon sağlık turistinin misafir edildiğini belirtti.

Bu kapsamda 3 milyar dolar civarında bir gelir elde edildiğini vurgulayan Sönmez, şunları kaydetti:

"Sağlık turizmi, ülkemize kişi başına ortalama 2 bin dolar gelir bırakıyor. Bu rakam, normal bir turistin harcamasının neredeyse iki katı seviyesinde. Dünya sağlık turizm pazarından aldığımız pay da her geçen gün artıyor. Öte yandan, Türkiye'nin 260 milyar dolar ihracatına karşılık, yaklaşık 340 milyar dolar ithalatı bulunuyor. Yani, 60-70 milyar dolar civarında bir ticaret açığımız var. Bu noktada hizmet ihracatımız kritik bir öneme sahip.

Geçen yıl 117 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirirken, ithalatımız 50 milyar dolar seviyesinde kaldı. Kısacası, hizmet sektöründe yaklaşık 60 milyar dolar ticaret fazlası veriyoruz. Aynı şekilde, eğitim ve lojistik sektörlerine de ciddi desteklerimiz bulunuyor. Sağlık turizmimizin büyümesi için önemli bir adım olarak, yurt dışından gelen hastalar için hızlandırılmış bir vize prosedürü uygulamamız mevcut."

"Sağlık turizmi, gelir açısından da kritik bir paya sahip"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Davut Günaydın da TÜRSAB olarak, teknolojinin sonuna kadar kullanılması ve sektöre entegre edilmesi konusunda projeler ürettiklerini belirtti.

Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık yapay zeka da işimizin doğal bir parçası. Türk turizminin bal arıları, seyahat acenteleridir. Ülkemizdeki 18 bin turizm acentesi, dünyayı dolaşıyor ve ülkemize turist getiriyor. Dünya turizm liginde artık şampiyonlar ligindeyiz ve dünyanın her köşesinde ülkemizi tanıtmaya devam ediyoruz. 65 milyon bandındaki ziyaretçi sayılarımızı, en kısa zamanda 100 milyonlu rakamlara taşımayı hedefliyoruz.

Sağlık turizminde seyahat acentelerinin rolü oldukça büyük. Ülkemizdeki hastanelerle iş birliklerimizi genişletmek ve daha büyük projelere imza atmak istiyoruz. Türk turizminin en önemli ayaklarından biri olan sağlık turizmi, gelir açısından da kritik bir paya sahip. Dolayısıyla, sağlık turizmini hem ülkemizde hem de küresel çapta büyütmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

ETHEXPO Komite Başkan Yardımcısı Selin Yıldırım ise akıllı turizmden yapay zeka destekli sağlık hizmetlerine uzanan dönüşümün, artık rekabet gücünü ve refahı belirleyen stratejik bir zorunluluk olduğunu açıkladı.

Yıldırım, "Gün boyunca dinleyeceğimiz değerli paylaşımlar, akıllı turizm ve sağlık ekosisteminin geleceğini değerlendirmemize olanak tanıyacak. Bu paylaşımlar, hepimiz için daha akıllı, erişilebilir ve güvenli bir gelecek tasarlamanın zeminini oluşturacak." açıklamasında bulundu.

Acıbadem Sağlık Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Genç de konferanstaki sunumunda, dünyanın belirsizliklerle dolu bir dönemden geçtiğini ve bu durumun sağlık sektörünü de doğrudan etkilediğini belirtti.

Genç, "Hastalıklar artıyor, kaynak ihtiyacı yükseliyor ve nüfus yaşlanıyor. İklim değişikliği, her yanımızda olan teknoloji ve değişen, artık çok daha bilinçli hale gelen tüketici profili, sektörü dönüştürüyor." ifadelerini kullandı.