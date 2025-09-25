11. Dünya Helal Zirvesi 26-29 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek

Helal ekosistemini global ölçekte bir araya getiren ve bu anlamda dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alan Dünya Helal Zirvesinin 11'incisi 26-29 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek.

Dünya Helal Zirvesi Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu'nun koordinasyonunda gerçekleştirilecek zirve, İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinlikte 50'den fazla katılımcı ülke, 50 bini aşkın ziyaretçi ve 100'ün üzerinde farklı ülkeden ziyaretçi profili yer alacak.

Dünya genelinden uzmanların, akademisyenlerin, girişimcilerin ve sektör temsilcilerinin helal standartlarının geliştirilmesi, uygulanması ve pazarın büyümesi üzerine önemli yol haritaları açıklayacağı zirve, 12 trilyon dolar büyüklüğe ulaşması beklenen dünya helal pazarı için önemli etkinlikler arasında yer alıyor.

Helal pazarında standartların geliştirilmesi, global ölçekte ticaretin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi konusunda önemli bir misyonu bulunan Dünya Helal Zirvesi, bu yıl da ticaretin tüm paydaşlarını İstanbul'da buluşturacak.

Zirve kapsamında gerçekleştirilecek Helal Expo, ETHEXPO, B2B programları, ülke iş forumları, Global Seller Summit ve Modest Fashion Trade Show Türk ekonomisine katkı sunarken, yeni işbirliklerine kapı aralayacak.

Bakanlar oturumu ve ülke iş forumları öne çıkacak

Zirvenin en önemli etkinlikleri arasında yer alan ve 60 farklı ülke bakanının resmi olarak davet edildiği Bakanlar Oturumu'nda yeni ticaret anlaşmalarının yapılması hedefleniyor.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek ülke iş forumlarının, katılımcılar ve ülkeler arasındaki ticareti yeni stratejiler geliştirerek büyütmesi bekleniyor. İkili görüşmeler ve alıcı organizasyonları aracılığıyla Türk şirketlerini yabancı heyetlerle buluşturacak özel alanda üreticiler, sanayiciler ve yatırımcılar bir araya gelecek. Hedef ülkelerde potansiyel pazar büyüklüğü, ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda yeni anlaşmalara zemin hazırlayacak bu forumlar, ticaretin önünü açarak ekonomiye önemli katkılar sunacak.

Zirve kapsamında Helal Expo da düzenlenecek

Dünya Helal Zirvesi kapsamında düzenlenecek Helal Expo-Uluslararası Helal Ticaret Fuarı da helal pazarındaki ticareti büyütecek potansiyeliyle öne çıkıyor.

İİT paydaşlığında düzenlenecek organizasyon "Private Label Kozmetik ve Hijyen Alanı", "Natural, Organik ve Vegan Ürünler Alanı", "H-Food Gıda Alanı", "Gıda Teknolojileri&Ambalaj Özel Alanı", "SEFPEX Su Ürünleri ve Teknolojileri Alanı" ile helal pazarındaki potansiyeli ortaya koyacak.

Etkinlik, yerel ve uluslararası perakendecileri, dağıtıcıları, toptancıları, uluslararası bakanlık ve ticaret odası heyetlerini, büyükelçileri, konsolosları ve dış ticaret uzmanlarını bir araya getirecek.

Özel markalı üretim kabiliyeti olan üreticiler ve markaların kendi özel etiketli ürünlerini global pazara taşımak isteyen firmalar adına önemli fırsatlar sunan "Private Label Kozmetik ve Hijyen Alanı", üreticiler ve perakendeciler için yenilikçi çözümler sunacak. 110'u aşkın ülkeden profesyonelle buluşma imkanı sunacak bu alan, süpermarket ve hipermarketlerin satın almacılarını, perakendecileri, eczane sahiplerini, ihracatçıları, üreticileri ve satış acentelerini buluşturacak.

Doğal ürünlere dair tüm paydaşlar NOV alanında buluşacak

Helal Expo özel alanlarından Natural-Organik-Vegan Ürünler Alanı (NOV), ticarette üst düzey potansiyele sahip alternatif pazarlar için önemli fırsatlar sunacak. NOV, organik gıda, doğal kozmetik, vegan gıda, bitkisel ürünler, çevre dostu ambalajlar, sürdürülebilir tekstil gibi önemli alanlarda faaliyet gösteren firmaların ürünlerini sergilemelerine imkan tanıyacak.

Su Ürünleri ve Özel Ekipmanları Alanı SEFPEX, deniz ürünleri ve işleme ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren firmaları bu özel organizasyonda buluşturacak. Üreticiler, işleyiciler, ekipman üreticileri, lojistik ve depolama firmaları, su ürünleri sağlığı ve hastalıkları uzmanları gibi sektörün önemli oyuncularının katılacağı SEFPEX, yöneticileri, işletme sahiplerini, üreticileri, şefleri, aşçıları, kamu kurum ve kuruluşlarını, sektör derneklerini ve temsilcilerini ağırlayacak.

H-Food Gıda Alanı ise yenilikçi ürünlerle birlikte ticaretin buluşma noktası olacak ve sektörün oyuncularını bir araya getirecek. Gıda trendleri, panel oturumları ve interaktif tadım etkinliklerinin de gerçekleştirileceği H-Food, 40'tan fazla ülkeden gelen alım heyetlerini ağırlayacak.

Gıda Teknolojileri&Ambalaj Özel Alanı da ambalaj ve gıda teknolojilerine yön veren firmalarla birlikte binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak ticarette yeni anlaşmalar için zemin oluşturacak. Buraya ambalaj ve gıda işleme makineleri, gıda güvenliği, et ve et ürünleri teknolojileri, çikolata, şekerleme, kuruyemiş, pastacılık, bakliyat işleme teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalar katılacak.

e-Ticarette global ölçekte yaşanan yenilikler, son gelişmeler ve gelecekte öne çıkacak operasyonlar Global Seller Summit'te ele alınacak.

ETHEXPO, turizm ve sağlık sektörünü tek çatı altında toplayacak

Zirvenin en çok ziyaret edilen alanları arasında yer alan ETHEXPO, turizm ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketleri tek çatı altında bir araya getirecek.

100'ün üzerinde katılımcı, 15'ten fazla katılımcı ülke, 100'ü aşkın ziyaretçi ülke, 50 binden fazla ziyaretçi ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı'nda ticareti büyütecek yeni işbirlikleri arayacak.

ETHEXPO, hastaneler, tıp merkezleri, klinikler, poliklinikler, turizm acenteleri, transfer şirketlerini buluştururken, şirketlere yeni pazarlara açılmasına imkan tanıyacak.

Modest Fashion&Art Trade Show da modanın çeşitliliğini sergileyen tasarımcıları, markaları ve sektörün önemli oyuncularını ağırlayacak.