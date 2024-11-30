Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor! Beklenen ayrılık gerçekleşti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

 Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde

Halep'in ardından bir kalesini daha kaybetti
İran, Esad'a desteğini yineledi: Suriye'nin komşuları oyuna gelmemeli

İran, Esad'a desteğini yineledi! Türkiye'ye yaptığı uyarı dikkat çekici

10. Dünya Helal Zirvesi sona erdi

10. Dünya Helal Zirvesi sona erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, dünya helal ekonomisinin paydaşlarını bir araya getiren ve global ölçekte helal pazarının en önemli buluşmaları arasında yer alan Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, dünya helal ekonomisinin paydaşlarını bir araya getiren ve global ölçekte helal pazarının en önemli buluşmaları arasında yer alan Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo sona erdi.

"Helalde Başarılı 10. Yıl" mottosuyla bu yıl 10'uncusu düzenlenen Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo önemli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) işbirliği, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda düzenlendi.

110 ülkeden on binlerce ziyaretçi, 20 ülkeden 55'in üzerinde konuşmacının katıldığı zirvede ticarette yeni potansiyellerle birlikte helal pazarının geleceği de konuşuldu.

Ticareti Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla açılan fuarda düzenlenen oturumlar, ülke katılımlarıyla gerçekleştirilen paneller ve B2B görüşmelerle ticareti büyütecek yeni potansiyeller masaya yatırıldı.

10. Dünya Helal Zirvesi, Helal Expo, Private Label, Natural, Organik Vegan Alanı (NOV), ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı, Afrika Özel Alanı, Modest Fashion Özel Alanı, Uluslararası Bakanlar Oturumu, Ülke İş Forumları ve B2B özel alanlarıyla uluslararası ekonomiyi İstanbul'da bir araya getirdi.

Helal gıda, kozmetik, turizm, sağlık, ev-mutfak, finans ve daha birçok sektörden katılımcının yer aldığı 10. Dünya Helal Zirvesi'nde, üst düzey bürokratlar, dünya genelinden uzmanlar, akademisyenler, girişimciler ve sektör temsilcileri, helal pazarının büyümesi, helal standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması üzerine önemli yol haritaları açıkladı.

Helal Expo'ya 45 ülkeden 500 firma katıldı

10. Dünya Helal Zirvesi özel alanlarından Helal Expo Fuarı, organizasyon süresince yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Helal pazarının temsilcilerini helal ürünler, Private Label ürünler ve Natural, Organik ve Vegan ürünler özel alanlarında buluşturan Helal Expo Fuarı, 110 farklı ülkeden 10 bini yabancı olmak üzere toplam 30 bin ziyaretçiyi ağırladı.

45 farklı ülkeden yerli ve yabancı 500 firmanın katıldığı Helal Expo Fuarı, bine yakın yerli ve yabancı satın alma heyeti ve B2B görüşmeleriyle katılımcılara küresel işbirlikleri ve yeni anlaşmalar açısından önemli fırsatlar sundu.

10. Dünya Helal Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda helal pazarının 2030'a kadar çok hızlı büyüyeceği, Helal sertifikasyon ve akreditasyon konusunda ortak standartların olmasının pazarı çok büyük katkıları olacağı ifade edildi.

Zirve, "Helal Araştırma ve Geliştirme: Yeniliğe Giden Yolu Hazırlamak", "Helal Tedarik Zincirinde Dürüstlüğün Sağlanması", "Helal Ekonomi: Zorluklar, Fırsatlar ve Küresel Trendler", "Helal Güzelliğin Geleceği: Trendler, Sağlıklı ve Güvenli Gıda Ekosistemi", "Helal Turizmi: Büyüyen Pazarı Yakalamak, Helal İlaç ve Laboratuvar Uygulamalarında Uyum" gibi küresel çapta helal pazarını büyütecek çok sayıda oturum ve panele ev sahipliği yaptı.

Ülke iş forumlarıyla yeni yol haritaları belirlendi

Zirvede, ülkeler arasındaki işbirliği fırsatları, ticarette yeni bakış açıları, alternatif pazarlar gibi helal ekosistemine büyük katkılar sağlayacak ülke iş forumları da düzenlendi.

DEİK Türkiye-Umman İş Forumu, DEİK Türkiye-Filistin İş Forumu, DEİK Türkiye-Yemen İş Forumu, Türkiye-Cezayir İş İnsanları Toplantısı Türkiye-Kamerun İş İnsanları Toplantısı ve Türkiye-Senegal İş İnsanları Toplantısı ve bu etkinlikler sonrasında gerçekleştirilen B2B görüşmelerle ülkelerarası ticareti büyütecek yeni yol haritaları belirlendi.

Öte yandan, binlerce ziyaretçinin yer aldığı Dünya Helal Zirvesi'nde düzenlenen Go Africa özel oturumuyla bölgedeki helal pazarı, ticari faaliyetler ve potansiyeller konuşuldu.

Ticari ilişkileri güçlendirmek, Afrika'nın potansiyelini vurgulamak, ortak girişimleri teşvik etmek ve yeni networklar için önemli bir potansiyele sahip olan Go Africa buluşmasında farklı ülkelerden çok sayıda ziyaretçi yer aldı.

Filistin, zirvenin şeref konuğu oldu

10. Dünya Helal Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen DEİK Türkiye-Filistin İş Forumu kapsamında gerçekleştirilen panelde, Filistin'e dünya genelinde en büyük desteğin Türkiye'den geldiği, tüm Körfez ülkelerinin bu konuda Türkiye'yi örnek alması gerektiği vurgulandı.

Ticaret Bakanlığının partner ülke, şeref misafiri olarak belirlediği Filistin'e, 10. Dünya Helal Zirvesi'nde 700 metrekareden fazla stant alanı tahsis edildiği açıklandı.

11. Dünya Helal Zirvesi 26-29 Kasım 2025'te yapılacak

Helal pazarının küresel çaptaki en önemli organizasyonu olan ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Dünya Helal Zirvesi'nin 2025 yılı organizasyonu için çalışmalar şimdiden başlatıldı.

26-29 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek 11. Dünya Helal Zirvesi'nin yüzlerce firma, binlerce ziyaretçi ve helal ekosisteminin önemli isimlerini ağırlaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi
img

Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor! Beklenen ayrılık gerçekleşti
img

Halep'in ardından bir kalesini daha kaybetti
img

İran, Esad'a desteğini yineledi! Türkiye'ye yaptığı uyarı dikkat çekici
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 30 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… CANLI MAÇ İZLE! Rams Başakşehir-Göztepe Bein Sports canlı izle! Rams Başakşehir-Göztepe 30 Kasım canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor-Trabzonspor Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Trabzonspor 30 Kasım canlı izle! CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TRT Spor canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.