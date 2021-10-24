ANTALYA (İHA) - Polatlı'nın yöresel ürünleri ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle Antalya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen YÖREX Fuarına Polatlı'dan katılan Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi, Karemiş ve Ayçıtır markaları stant açtılar. Açılan standa fuar ziyaretçilerinin ilgisi büyük oldu.

'Sizin Oraların Nesi Meşhur?' sloganıyla 11.kez gerçekleşen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nda, Polatlı'nın yöresel ürünleri ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Yöresel ürünlerin üretiminin sürdürülmesini teşvik etmek ve tanıtımını yapmak, coğrafi işaretli ürünlerin bilinirliğini arttırmak, yerel üretimi teşvik ederek kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla düzenlenmekte olan YÖREX fuarı bu yıl 20-24 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi. Fuarda Polatlı'nın başarılı markaları Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi,Karemiş ve Ayçıtır, Polatlı'da üretilen ürünleri YÖREX'te başarıyla tanıttı. Yöresel ürünlerin ticarileşme sürçlerini desteklemek, markalaşmalarını sağlamak, katma değerlerini arttırmak, bunları üretenlerin ekonomik kapasitelerini geliştirmek ve bu ürünleri kamuoyuna mal etmek gibi amaçlarla düzenlenmekte olan YÖREX fuarında ziyaretçiler, hem Polatlı'yı hem de Polatlı'da üretilen birbirinden lezzetli ürünleri tanıdı.Polatlı'nın ilk ve tek kadın kooperatifi olan Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi Başkanı Nilüfer Kart, "YÖREX'te her sene olduğu gibi bu yılda Pancar Pekmezimiz büyük ilgi gördü. Bizler burada hem Polatlı tarihimizi hem de ürünlerimizi tanıtıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Karadutlu bozamız bu yıl da YÖREX'te en çok ilgi gören ürünümüz"

Polatlı'da karadutlu boza üreten genç girişimci Müslüm Yağcı ise yaptığı açıklamada, "Polatlı'nın bir markası olarak Antalya YÖREX fuarında yer almaktan onur duymaktayız. Polatlı'mızı en iyi şekilde buradaki misafirlerimize tanıtmak için tüm ekibimizle çabalamaktayız. Karemiş markası olarak daha önce de katılım sağladığımız bu fuarda gördüğümüz ilgiden dolayı hem mutlu hem de gururluyuz. Çünkü Polatlı'dan istenildiği zaman ulusal markaların çıkabileceğini görebiliyoruz. Bu yıl da güzel bir fuar geçirdiğimizidüşünüyorum. Türkiye'de ilk ve tek olarak üretimini sağladığımız Karadutlu bozamız bu yıl da YÖREX'te en çok ilgi gören ürünümüz. Tabii ki bunun yanında daha birçok ürünümüz de değerli katılımcılar ve misafirler tarafından ilgi görmektedir. Tüm Antalyalı ve burada yaşayan Polatlılı hemşerilerimizi fuar alanında bizleri ziyaret etmesi için davet ediyoruz" diye konuştu.

Polatlı'nın ay çekirdeği ve kabak çekirdeği yetiştiricisi konusunda Türkiye pazarında büyük pay aldığını belirten firma yetkilisi Oğuz Aytekin de, "Ayçıtır markası olarak bu yıl da YÖREX fuarında yerimizi aldık. Bu fuarda markamıza olan ilgiden oldukça memnunuz. Daha önce de katılım sağladık ve aynı şekilde bu yıl da katılımımızı devam ettirdik. Polatlı markası olarak burada yer almaktan mutluyuz ve buradaki insanların markamıza göstermiş olduğu ilgiden de onurluyuz. Bildiğiniz gibi Polatlı bölgesinde yetiştirilen ay çekirdeği, kabak çekirdeği ve bunun gibi birçok ürünü işleyerek ve paketleyerek burada ziyaretçilere sunuyoruz. Aldığımız yorumlar çok iyi. Bu da bizlerin doğru yolda ilerlediğini göstermekte. Umarız Polatlı'dan bizim gibi daha birçok marka ulusal marka haline gelerek Polatlı'mızın tanıtımında fayda sağlar" dedi.