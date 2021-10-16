Yatırımcı rehberi (6)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıAura Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|4,070288
|3,11
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|11,666840
|3,04
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,075061
|3,02
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,101191
|3,00
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|11,192086
|2,82
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043006
|9,76
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,046410
|8,68
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,082253
|6,69
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,087180
|6,64
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,049780
|6,30
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,113076
|9,58
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,076656
|5,15
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,111260
|4,97
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|190,246401
|4,62
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,152272
|3,97
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,178016
|6,61
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,003934
|6,49
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,244604
|6,02
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,994212
|5,38
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|1,015894
|5,36
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
|1,049752
|5,43
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,069696
|5,10
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,115507
|5,06
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,331265
|4,85
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|2,004289
|4,76
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,043277
|5,31
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,073524
|5,29
|QNB Finans Portföy Altın Fonu
|1,080501
|5,25
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,100240
|5,18
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,350969
|5,13
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu
|1,008290
|0,52
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,358480
|0,36
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,132673
|0,35
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,225342
|0,35
|Nurol Portföy Para Piyasası Fonu
|1,031584
|0,34
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,234867
|-1,23
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,565068
|-1,11
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,850396
|-0,83
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|23,325737
|-0,55
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,035455
|-0,35
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|96,445262
|-0,95
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,057393
|-0,58
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044985
|-0,36
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,795665
|-0,31
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,089485
|-0,24
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,033957
|-0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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