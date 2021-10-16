Yatırımcı rehberi (6) - Haberler Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (6)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıAura Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu4,0702883,11
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu11,6668403,04
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0750613,02
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,1011913,00
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu11,1920862,82
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0430069,76
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0464108,68
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0822536,69
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0871806,64
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0497806,30
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1130769,58
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0766565,15
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1112604,97
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu190,2464014,62
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1522723,97
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,1780166,61
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,0039346,49
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,2446046,02
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,9942125,38
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,0158945,36
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu1,0497525,43
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0696965,10
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,1155075,06
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,3312654,85
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu2,0042894,76
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Fiba Portföy Altın Fonu0,0432775,31
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0735245,29
QNB Finans Portföy Altın Fonu1,0805015,25
Inveo Portföy Altın Fon1,1002405,18
HSBC Portföy Altın Fonu4,3509695,13
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu1,0082900,52
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,3584800,36
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1326730,35
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,2253420,35
Nurol Portföy Para Piyasası Fonu1,0315840,34
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,234867-1,23
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,565068-1,11
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,850396-0,83
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu23,325737-0,55
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu0,035455-0,35
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)96,445262-0,95
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,057393-0,58
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,044985-0,36
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,795665-0,31
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,089485-0,24
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,033957-0,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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