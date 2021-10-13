Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde kokteyl domates hasadı başladı.

İSTANBUL (İHA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde kokteyl domates hasadı başladı. İlk hasatta dönüm başına alınan 150 kilo civarındaki ilk ürünler İstanbul'daki marketlere ve yurt dışına gönderilirken, üreticinin 13 TL'ye sattığı kokteyl domatesin fiyatı marketlerde 23 TL'yi buldu.

Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi'ndeki 6 buçuk dönümlük serasında kokteyl domateste ilk hasadı yapan Ali Kütük, ilk hasadında bir dönümde 100-150 kilo ürün aldığını ifade etti. Ürünlerin ekimini 10 Ağustos'ta tamamladıklarını ve ocak-şubat aylarına kadar hasadın devam edeceğini belirten Kütük, Antalya'da bu yıl ilk kokteyl domates hasadını kendisinin yaptığını, İstanbul'da satılan ürünlerin kendi mahsulleri olduğunu söyledi.

Ürünlerin az olmasının fiyatların yükselmesine sebep olduğuna değinen Ali Kütük, "Ürünlerimizi Rusya ve Almanya'ya ihraç ediyoruz. Yurt içinde ise İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok büyük şehre yolluyoruz. Kokteyl domatesi şu an biz 13-15 TL'ye satıyoruz. Marketlerdeki fiyatları 20-23 TL'yi buluyor. Önümüzdeki günlerde düzene girer diye düşünüyorum. 15-20 gün sonra üreticiden çıkış fiyatı 6-8 TL civarında olur. Satış fiyatı da 12-15 TL bandına geriler" dedi.

Maliyetlerin ikiye katladığını belirten Kütük, "İlaç, gübre, fidan ve mazot ücretleri çok yükseldi. İşçi ücretleri de arttı. Bu durum artık herkes tarafından normalleşti. Ürünler tüketiciler tarafından pahalı karşılanabilir ama maliyetler de çok yükseldi. Bu durumda tüccara da bir şey diyemiyoruz. Arazilerde işçilik var. Maliyetler yüksek. Nakliye sırasında yollardaki geçişlerde para ödüyorlar. Onlar da kendilerine göre haklılar" diye konuştu. - ANTALYA

Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor

Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor

Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor

Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor

Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor

Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor

Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor

Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor

Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Filmlere konu olacak olay! Şans oyunundan kazandığı 200 bin TL'lik kartı çöpe attı

Filmlere konu olacak olay! Şans oyunundan kazandığı 200 bin TL'lik kartı çöpe attı

 4 bin liraya çalışacak eleman yok, vali bile isyan etti: Herkes masa başı iş istiyor

4 bin liraya çalışacak eleman yok, vali bile isyan etti: Herkes masa başı iş istiyor

 Muz üreticide 3 ile 6 TL, marketlerde 12 ile 16 TL! Çiftçi aradaki farka tepkili

Muz üreticide 3 ile 6 TL, marketlerde 12 ile 16 TL! Çiftçi aradaki farka tepkili
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk
Magazin Acun Ilıcalı Gülşen
Spor Ferdi Kadıoğlu Sergio Perez
Tüm Haberler Mehmet Ali Erbil Gazeteler Yemek Tarifleri Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 13:18:41. #1.11#