TOBB ve Beko girişimci kadınların yanında olmayı sürdürüyor

MARMARA, BALIKESİR (AA) - TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'nde süren online eğitimlerin ardından belirlenen illerde verilecek yüz yüze eğitimleri kapsayan roadshowun altıncısı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Beko'dan yapılan açıklamaya göre, toplantı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Doğu Marmara Bölge Temsilcisi Sevgi Saygın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Taşdemir, Arçelik Perakende Akademi ve Beko yöneticilerinin katılımı ile düzenlendi. Programda Beko 100 Kadın Bayi projesi kapsamında bayi olmak isteyenlere özel bir panelde detaylar aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, "Bu sabah kendi kendime neden bu projenin içinde yer aldığımı düşündüm. Daha fazla kadına kendileri olma, kendilerini ispatlama fırsatını vermek için, daha fazla kadının ayakları üzerinde durabilmesi için, Türkiye ekonomisine daha fazla katma değer yaratabilmeleri için bu projeyi destekliyorum. Daha fazla kadının iş gücüne katılması için proje kapsamında tüm illeri ziyaret ediyorum. TOBB ve Beko'nun birlikte hayata geçirdiği bu projede beni heyecanlandıran bir diğer noktaysa eğitim konusu. Sadece bu proje için 247 tane video içerik hazırlandı. Hangi sektörde olursa olsun kadınlar kendine uygun içerikleri bulabilecek ve ihtiyaç duydukları konularda kendilerini geliştirebilecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 32

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Doğu Marmara Bölge Temsilcisi Sevgi Saygın da büyük ekonomilerde kadınların sosyal ve ekonomik yaşama eşit bir şekilde katıldıklarını belirterek, "Ülke nüfusumuzun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların iş gücüne katılımının artırılması, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz açısından çok önemlidir. Kadınların iş gücüne katılım oranı küresel ölçekte yüzde 50, AB ülkelerinde yüzde 70 seviyelerindeyken, Türkiye'de yüzde 32 seviyelerindedir. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun söylediği gibi 'Tek kanatla uçulamaz' 7 bini aşkın üyemizle, Türkiye'nin en büyük kadın girişimci kuruluyuz. Kurulumuz ve Beko iş birliği ile hayata geçirilen 'Girişimin Kadın Kahramanları' projesini de oldukça değerli buluyoruz. Proje kapsamında Arçelik Perakende Akademisi'nde eğitim alan kadınlarımız Beko bayii olma fırsatı elde edecek. Böylece iş hayatında kadınların daha güçlü temsili sağlanacak. Öte yandan dünya genelinde yapılan araştırmalara göre kadın yöneticilere sahip şirketler daha verimli ve daha karlı oluyorlar. Bu açıdan Beko ile hayata geçirdiğimiz projenin bir kazan kazan projesi olduğunu söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Beko Satış Direktörü Burak Bilgisel ise şunları kaydetti:

"Beko olarak her zaman kadınların iş dünyasına katılımını destekliyor ve yanlarında duruyoruz. Girişimci kadınların desteklenmesi ve güçlenmesini hedeflediğimiz bu yolda Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında gerçekleştirmeyi çok istediğimiz yüz yüze eğitimlerle Bursa'da olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İş hayatındaki cesaretlerinin altını eğitimle doldurabilmek ve kadınların güvenli, rekabetçi ve donanımlı bir şekilde iş hayatında hak ettikleri yerleri almalarına destek olmak bu projenin öncelikli hedefini oluşturuyor. 100 Kadın Bayi Projemiz ile entegre olması sebebiyle eğitimlerden sonra Beko bayisi olmak isteyen Marmara'daki girişimci kadınlarına da kapımızın sonuna kadar açık olduğunu aramıza katılmalarından mutluluk duyacağımızı paylaşmak isterim."

Tüm bölgeleri kapsayan Girişimin Kadın Kahramanları Projesi eğitim toplantıları 2021 Aralık'a kadar sırasıyla, Kocaeli, Konya, Çanakkale, Mersin, Gaziantep, Aydın, Antalya ve İzmir'de TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle devam edecek.