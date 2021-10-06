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Susurluk Şeker Fabrikasında pancar alımı başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Susurluk Şeker Fabrikasında pancar alımı başladı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Susurluk Şeker Fabrikası'nın pancar alım kampanyası açılış törenine katıldı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Susurluk Şeker Fabrikası'nın pancar alım kampanyası açılış törenine katıldı.

Susurluk Şeker Fabrikası'nda yeni kampanya dönemi başlıyor. Susurluk Şeker Fabrikası'nın Balıkesir ve Susurluk için çok değerli olduğunu söyleyen Şıldak tesisin bir devlet tesisi olarak üretimine devam ediyor olmasının son derece önemli ve gurur verici olduğunu sözlerine ekledi. Susurluk İlçesinin pek çok marka değeriyle, özellikle hayvancılık ve gıda sektöründeki yerinin giderek güçlendiğini ifade etti. Kampanya sürecinin bol kazançlar getirmesin temennisinde bulunan Şıldak, "Bu tesislerin geliştirilerek, ihtiyaç duyduğu revizyonlara tabi tutularak çok daha uzun yıllar ülkemize bu stratejik sektörde hizmet vereceğini ve güçlü Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu tesislerle daha da güçleneceğini düşünüyorum. Kampanya dönemimiz çiftçilerimize bol kazançlar getirsin. Burada çalışan fabrika personellerimize, işçilerimize sağlık ve huzur içinde bol kazançlar getirsin. Varsa alandaki bütün problemler çözülsün, bu yenilikçi yaklaşımla şeker üretimi sektöründe ülkemize daha rekor seviyelere hep birlikte ulaşalım." şeklinde konuştu.

Programa Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürü Mücahit Alkan, Susurluk Kaymakamı Muammer Köken, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir İl Jandarma Komutanı K. Alb. Tarık Hekimoğlu, Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Hakan Çelik, siyasi parti temsilcileri, sendika temsilcileri ve ilgililer katıldı. - BALIKESİR

Susurluk Şeker Fabrikasında pancar alımı başladı

Susurluk Şeker Fabrikasında pancar alımı başladı

Susurluk Şeker Fabrikasında pancar alımı başladı

Susurluk Şeker Fabrikasında pancar alımı başladı

Susurluk Şeker Fabrikasında pancar alımı başladı

Susurluk Şeker Fabrikasında pancar alımı başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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