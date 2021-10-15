Son dakika haberi | İkinci Küresel Sürdürülebilir Ulaştırma Konferansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye olarak küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir taşımacılık sisteminin tesisi için ellerinden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Bundan sonra da çevreci, yerli ve milli yatırımlarımızla ulaştırmadan kaynaklı karbon salınımını asgariye indirmek için çalışırken, yeşil ekonomiye dayalı projelere teşvikten finans desteğine kadar birçok yeni atılımı içinde barındıracak adımlar atmaya devam edeceğiz." dedi.

Birleşmiş Milletler tarafından Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilen İkinci Küresel Sürdürülebilir Ulaştırma Konferansı'nın Bakanlar Oturumu'na video konferans yöntemiyle katılan Karaismailoğlu, küresel salgının yol açtığı krizden çıkardıkları derslerle, salgın sonrası dönemde ulaştırma hizmetlerinin iyileştirilerek daha dirençli hale getirilmesini ve küresel tedarik zincirlerinin yeni standartlarını planlamaya başladıkları bugünlerde, konusu ve zamanlamasıyla bu konferansa büyük önem atfettiklerini belirtti.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, erişilebilirliği merkeze alan, toplumun tüm kesimlerini kapsayan, yenilikçi, sürdürülebilir, akıllı ve entegre hareketliliği sağlamaya yönelik strateji ve politikalar geliştirdiklerini ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yatırım planlamalarımızda, Birleşmiş Milletler 2030 Gündemi'nin yanı sıra Paris İklim Değişikliği Anlaşması ve AB Yeşil Mutabakatı'nın hedeflerini kendimize rehber addediyoruz. Bu rehber belgeler ile uyumlu olarak hazırladığımız, 11. Kalkınma Planımız, Ulaştırma Ana Planımız ve Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Stratejisi ve Eylem Planımızla, etkin bir ulaşım sistemini ülkemize kazandırmak için çalışıyoruz. Son 19 yılda, ulaştırma ve iletişim altyapımıza yaptığımız 170 milyar dolara yaklaşan yatırım, ulusal düzenlemeler ve uluslararası iş birliği ile sürdürülebilir bir ulaştırma sisteminin tesisi için önemli mesafeler kat ettik. Ulaşım hizmetlerine erişimin bir hak olduğu anlayışıyla ve her adımda farklılıkları ortadan kaldıran bir ağ oluşturmak üzere, hizmeti tüm ülke sathına, en ücra köşeye kadar ulaştırmak bizim birinci önceliğimiz."

"Hem verimliliği artırıyoruz hem de karbondioksit emisyonunu azaltarak çevreye daha duyarlı bir işletmeciliğe geçiyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bütünleşik olarak tasarladıkları ulaşım ekosistemlerinde, verimlilik esasında tüm modları birbirleriyle entegre hale getirdiklerini anlatarak, "Çok modlu ve dengeli bir ulaşım altyapısı için demir yollarında yatırım seferberliği başlattık. 2003 yılından bu yana 32 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Kent içi raylı sistem hatlarına ilave olarak, yeni yüksek hızlı tren hatları inşa ediyor ve mevcut hatlarımızın yenileme çalışmalarını da sürdürüyoruz. Böylece hem verimliliği artırıyoruz hem de karbondioksit emisyonunu azaltarak çevreye daha duyarlı bir işletmeciliğe geçiyoruz. 2035 yılında demir yolundan kaynaklı emisyonları 1990 yılına göre en az yüzde 75 azaltmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Demir yollarına yatırım yaparken kara yolları yatırımlarını da göz ardı etmediklerini vurgulayan Karaismailoğlu, Türkiye'yi bölünmüş yollarla donatarak trafik sıkışıklığını önemli ölçüde azalttıklarını ve karbon emisyonu artışının önüne geçtiklerini söyledi.

Karaismailoğlu, son 19 yılda yaptıkları 28 bin kilometrenin üzerindeki bölünmüş yolla yıllık bazda yaklaşık 4 milyon tona yakın karbondioksit emisyon azaltımı sağladıklarını aktararak, "İstanbul'da iki kıtayı birbirine bağlayan Avrasya tüneli ile de yıllık 50 bin ton karbondioksit azaltımı sağlıyoruz. Şehirlerde karbon emisyonunu ve trafiği azaltan elektrikli bisiklet, e-skuter gibi mikro hareketlilik araçları için yasal düzenlemeleri hazırlıyor ve gerekli altyapıları geliştiriyoruz." şeklinde konuştu.

"Mavi Ekonomi" olarak adlandırdıkları denizcilik sektöründe Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından belirlenen emisyon azaltım hedeflerine ulaşılabilmesi için kendilerine düşeni yaptıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeşil denizciliğin desteklenmesi için tasarladığımız Denizcilikte Karbonsuzlaştırma projemiz ile gemilerimizde ve limanlarımızda çevre dostu taşımacılık için kullanılacak yenilikçi teknolojilere finansal destek mekanizması oluşturacağız. Havalimanlarımızda 2009 yılından bu yana belirli kriterleri sağlayan tesislere yeşil havalimanı sertifikası veriyoruz. Buna ilave olarak, Karbonsuz Havalimanı Projemizle, Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu Programına akredite havalimanlarımızla dahil olduk. Hedefimiz, önümüzdeki dönemde karbonsuz havalimanı işletmeciliğine geçmek. Havalimanlarının elektrik enerjisinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması için Güneş Enerji Santrali Tesislerini faaliyete geçirdik ve yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün uluslararası uçuşlardan kaynaklanan emisyonları azaltma ve emisyonları 2020 seviyesinde sabitlemeyi amaçlayan CORSIA (Uluslararası Havacılık için Karbon Dengeleme ve Azaltma) Şemasında gönüllü ülkeler arasında yer alıyoruz."

Karaismailoğlu, Türkiye olarak küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir taşımacılık sisteminin tesisi için ellerinden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, "Bundan sonra da çevreci, yerli ve milli yatırımlarımızla ulaştırmadan kaynaklı karbon salınımını asgariye indirmek için çalışırken, yeşil ekonomiye dayalı projelere teşvikten finans desteğine kadar birçok yeni atılımı içinde barındıracak adımlar atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Adil Karaismailoğlu, kapsayıcı, sürdürülebilir ve etkin bir ulaştırma sistemi tesis etmek için Birleşmiş Milletler çatısı altında ve diğer platformlarda iş birliğine hazır olduklarını bildirdi.