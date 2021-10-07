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Son dakika... Avrupa borsaları yükselişle açıldı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Son dakika... Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Son dakika gelişmesine göre Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,02 artarak 455,9 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 1,38 yükselerek 15.154 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,99 primle 7.065 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,14 değer kazancıyla 6.567 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,98 artışla 25.857 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, önceki kapanış seviyesinin 0,07 üzerinde 1,1565'ten işlem görüyor.

Analistler, ABD'de borç limiti konusunda yaşanan olumlu gelişmeler ve emtia fiyatlarının kısmen de olsa sakinleşmesiyle küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Dün 160 avroya kadar yükselen Kasım vadeli doğal gaz kontratının fiyatı, bugün gün içinde 83 avroya kadar gerilemesinin ardından şu sıralarda 88 avroda dengelendi.

Avrupa Birliği yetkilileri, dünkü açıklamalarında bölgenin kış mevsimini geçirecek kadar rezervi olduğunu belirtirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dün Avrupa'da doğal gaz piyasasını sakinleştirmeye hazır olduklarını, Gazprom'un Avrupa'ya gerekirse rekor miktarda doğal gaz gönderebileceğini kaydetmişti.

Analistler, bugün piyasaların odağında Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların bulunduğunu aktararak, veri gündeminde ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını bildirdi.

Bu arada Almanya'da bugün açıklanan verilere göre, ağustosta sanayi üretimi aylık yüzde 4 azalışla beklentiler doğrultusunda geriledi.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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