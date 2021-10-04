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Sivas, bal üretiminde markalaşmak istiyor

AA / Serhat Zafer - Haberler | Ekonomi
Sivas, bal üretiminde markalaşmak istiyor

Sivas Valisi Salih Ayhan, koloni sayısı ve bal üretimi bakımından Ordu, Muğla ve Adana'dan sonra dördüncü, arıcılık işletme sayısı bakımından Türkiye ikincisi olan Sivas'ı marka haline getirmek istediklerini bildirdi.

ADANA (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, koloni sayısı ve bal üretimi bakımından Ordu, Muğla ve Adana'dan sonra dördüncü, arıcılık işletme sayısı bakımından Türkiye ikincisi olan Sivas'ı marka haline getirmek istediklerini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, Tozanlı Vadisi'nde bulunan Karabalçık ve Aşağı Çaltılı köylerini ziyaret ederek sözleşme kapsamında Sivas Teknik Tarım ve Hayvancılık AŞ (SİVTAŞ) tarafından balları alınan çiftçileri ziyaret etti.

Karabalçık köyünde çiftçi Turan Ceylan'dan ilk bal alımı dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Ayhan, "Yaklaşık 3 yıldır Tozanlı Vadisi'nde organik arıcılık yetiştirme projemiz vardı. Tozanlı Vadisi, florası zengin, endemik bitkisi güçlü, doğal dokusu harikulade, arıcılık için mükemmel bir bölge. Bu bölgeyi bilinçli çiftçilerimizle arıcılarımızla el ele vererek daha da güçlendirmek istedik ve hedefimiz 50 bin kovan. Tozanlı Vadisi'ni arıcılığın merkezi haline getirmek istiyoruz ve 3 yıldır da bu çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayhan, sözleşmeli üreticilik kapsamında SİVTAŞ tarafından 12 ton bal alımının yapıldığını aktararak, "İlk etapta 12 ton balımızı yaklaşık 1 milyon liranın üzerinde para ödeyerek satın aldık. Şimdi biz bunlara güzel bir tasarım yaparak 'Sivas Tozanlı Organik Balı' adıyla, markasıyla ihraç edeceğiz, satışını gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.

Tozanlı Vadisi'nde proje kapsamında desteklenen 30 çiftçiden bal alımı yaptıklarını anlatan Ayhan, SİVTAŞ'ın kuruluş felsefesine uygun adımlar attığını ve Sivas'ı bal üretiminde marka şehir haline getirmek istediklerini vurguladı.

AA / Serhat Zafer - Ekonomi Haberleri
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