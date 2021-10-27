Samsun'da ihracat-ithalat dengesi

SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – Samsun'da 2021 Eylül ayında ihracat 155,6 milyon Dolar, ithalat 165,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından 2021 Eylül ayı dış ticaret istatistikleri konusunda bir basın açıklaması yapıldı. 2020 yılı Eylül ayında Samsun'da ihracat 70,2 milyon dolar gerçekleşirken, 2021 yılında ise ihracat yüzde 121,6 artışla 155,6 milyon dolara yükseldi.

2020 Eylül ayında ithalat 106,4 milyon dolar olurken, 2021 Eylül ayında da ithalat yüzde 55,6 artarak 165,6 milyon dolara çıktı. 2020-2021 Eylül aylarında ithalat-ihracat makası daraldı ve aradaki fark 10 milyon dolara kadar düştü.

TÜİK'in açıklamasına göre Türkiye'de 2021 Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 30,0, ithalat 11,9 arttı.

TÜİK Samsun Bölge

TÜİK Samsun Bölge sorumluluk alanındaki Tokat'ta Eylül ayında ihracat 3,6 milyon dolar, ithalat 1,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çorum'da Eylül ayında ihracat 82,4 milyon dolar, ithalat 62,3 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Amasya'da ise Eylül ayında 13,5 milyon dolar ihracat, 3,3 milyon dolar ithalat yapıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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