Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verdi

Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul tarafından, Mare Manastır Rüzgar Enerji Santralı Sanayi ve Ticaret AŞ ve Dares Manastır Rüzgar Enerji Santralı Sanayi ve Ticaret AŞ unvanlı şirketlerin tek kontrolünün halihazırda şirketlerde ortak kontrole sahip Demirer Ailesi tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Adnan Polat Enerji Yatırımı AŞ'nin ortak kontrolünün Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Temiz Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması işlemi onaylandı.

SUEZ S.A'nın tek kontrolünün Veolia Environnement S.A. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

K1 Group S.A.S.U'nun tek kontrolünün Lune BidCo SAS aracılığıyla Apollo Management, L.P tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın, 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin olarak Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Menfi tespit belgesi kararları

Enerjisa Müşteri Çözümleri AŞ ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği arasında imzalanan ve anahtar teslim güneş enerji santralinin (GES) projelendirilmesini, kurulumunu, bakım işlerini konu eden Enerji Performans Sözleşmesi temelli GES Yapım ve Bakım Sözleşmesi'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerine aykırı olmadığına, dolayısıyla sözleşmeye menfi tespit belgesi verilmesine karar verildi.

Otomotiv Sanayii Derneği tarafından kamuya sunulan üretim ve ihracat adedi bilgilerinin kapsamının genişletilmesi suretiyle dernek tarafından toplanması ve paylaşılmasına menfi tespit belgesi verilmesi kararlaştırıldı.

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