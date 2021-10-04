Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun: 'Su Şurası'nın sonuçlarını heyecanla bekliyoruz' - Haberler Ekonomi
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Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun: "Su Şurası'nın sonuçlarını heyecanla bekliyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun:

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Cumhuriyet tarihindeki ilk Su Şurası'nın Sonuç Bildirgesi'ni heyecanla beklediklerini belirterek, "Su Şurası kapsamında, ülke genelinde tarımsal hava tahmini uygulamasını geliştirmekle ilgili çalışmalar yapacağız.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Cumhuriyet tarihindeki ilk Su Şurası'nın Sonuç Bildirgesi'ni heyecanla beklediklerini belirterek, "Su Şurası kapsamında, ülke genelinde tarımsal hava tahmini uygulamasını geliştirmekle ilgili çalışmalar yapacağız. Su, rüzgar ve güneş enerji potansiyeli ile ilgili alanlarda geliştirmeler yapacağız" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Cumhuriyet tarihindeki ilk Su Şurası Zirvesi'nin ardından İHA muhabirine konuştu. Coşkun, 7 gün 24 saat hizmet veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün asıl amacının can ve mal kaybını en aza indirmek için uyarılar yapabilmek olduğunu söyledi. Coşkun, Su Şurası kapsamında Türkiye genelinde tarımsal hava tahmini uygulamasını geliştirmek üzere çalışmalar yapacaklarını belirterek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak suyun her alanında yer aldıklarını ifade etti. Coşkun, iklim değişiklikleri yüzünden bir aylık yağmurun 3 saatte yağdığını aktararak, vatandaşlara, "Bizi izleyin, haber dar olun hazırlıksız yakalanmayın" uyarısında bulundu.

"Bizim asıl görevimiz vatandaşın can ve mal kaybını en aza indirecek uyarılar yapabilmek"

Cumhuriyet tarihindeki ilk Su Şurası toplantısına bakanlık olarak katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Genel Müdür Coşkun, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 gün 24 saat hizmet veren stratejik ve teknik bir kurum. Bizim asıl görevimiz vatandaşın can ve mal kaybını en aza indirmek için uyarılar yapabilmek. Bu uyarıları yaparken de hızlı bir şekilde teknik olarak çalışıyoruz. Burada 11 çalışma grubu oluşturuldu. Su Şurası'nda oluşturulan gruplarının 10'una aktif olarak destek verdik" diye konuştu.

"Su Şurası'nın sonuçlarını heyecanla bekliyoruz"

Su, Orman ve Meteoroloji Çalışma grubuna ise çok ayrıntılı bir şekilde destek verdiğini ifade eden Coşkun, "Su Şurası kapsamında, ülke genelinde tarımsal hava tahmini uygulamasını geliştirmekle ilgili çalışmalar yapacağız. Su, rüzgar ve güneş enerji potansiyeli ile ilgili alanlarda geliştirmeler yapacağız. Türkiye'de tarımsal üretimde suyun tüketimi yüzde 77. Tarımsal Hava Tahmini sisteminde de arazi bazlı çalışmaları başlatıyoruz. Su Şurası'nın sonuçlarını heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Su olmazsa olmaz, su hayattır"

Elektrikli araçlardan çiftçilerin tarladaki tohum üretimine kadar her alanda suya ihtiyaç olduğunu aktaran Coşkun, "Su olmazsa olmaz. Su hayattır. Meteoroloji de bu döngünün her anında yer alıyor. Yeryüzünden yağış olarak gelmesi, akış olarak da atmosfere gitmek bir hidrolojik döngü oluyor. Biz Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak bu döngünün her aşamasında yer alıyoruz. Biz iklimi izliyoruz. İklim, bir coğrafyanın meteorolojik kimliğidir. Biz havayı izliyoruz" dedi.

"2002 yılında yaklaşık 31 olan gözlem sistem sayımızı 2021 yılında 2 bin 48'e çıkardık"

Türkiye genelinde ciddi bir gözlem ağları olduğunu dile getiren Coşkun, "Biz bütünleşik bir gözlem ağıyla hizmet ediyoruz. 2002 yılında yaklaşık 31 olan gözlem sistem sayımızı 2021 yılında 2 bin 48'e çıkardık. Nelerdir bu gözlem ağları? 18 radar, 2 deniz radarı, 88 deniz otomatik meteorolojik gözlem istasyonu ve şamandıra, 74 hava otomatik meteorolojik gözlem istasyonu, 2 toz gözlem sistemi, bir alçak seviye rüzgar kırılma uyarı sistemi ve bunun gibi diğer gözlemlerle biz iklimi izliyoruz. İklimi izlerken de suyun geleceğini suyun stratejilerinin belirlendiği bu Şura'da biz üzerimize düşeni yapıyoruz" diye konuştu.

"Bizi izleyin, haber dar olun hazırlıksız yakalanmayın"

Genel Müdür Coşkun, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Küresel ısınma, iklim dengeleri, mevsimlerin değişimi. Bir ayda olacak yağışlar, 3 saatte yağıyor. Biz vatandaşlarımıza tahmin ve erken uyarılarımızla ve kamu kurum ve kuruluşlarımıza her türlü uyarıyı yapıyoruz. Bizi izleyin, haber dar olun. Hazırlıksız yakalanmayın." - ANKARA

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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