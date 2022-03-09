Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı

EKONOMİ Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı sonrası, "Uluslararası piyasalardaki muhtemel gelişmelere yönelik olarak alınacak tüm önlemler değerlendirilmiştir" açıklaması yapıldı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun 5'inci toplantısı dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katıldı.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,