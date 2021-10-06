KOBİ'ler işlerini dijital dünya ile buluşturacak - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KOBİ'ler işlerini dijital dünya ile buluşturacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
KOBİ'ler işlerini dijital dünya ile buluşturacak

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Visa işbirliğiyle oluşturulan Akıllı KOBİ Platformu ile KOBİ'lerin işlerini dijital dünyayla buluşturmasına imkan tanıyacağını söyledi.

MANİSA (İHA) - Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Visa işbirliğiyle oluşturulan Akıllı KOBİ Platformu ile KOBİ'lerin işlerini dijital dünyayla buluşturmasına imkan tanıyacağını söyledi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, Yönetim Kurulu üyeleri Atilla Altuntaş, Mehmet Ali Ok ve Hakan Kadayıfçılar ile birlikte basın mensuplarıyla buluşarak TOBB ve Visa işbirliğiyle oluşturulan Akıllı KOBİ Platformu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Covid krizi hiçbir krize benzemiyor"

MTSO Toplantı Salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında konuşan Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz, "Covid-19 küresel salgını, dünya çapında binlerce şirketin ve milyonlarca insanın yaşam ve iş yapış şeklini önemli ölçüde değiştirdi ve değiştirmeye devam edecek. Salgının etkisini tamamen ölçebilmemiz mümkün olmamakla birlikte, Covid-19 bugüne kadar deneyimlediğimiz hiçbir krize benzememektedir." dedi.

"Covid-19'un etkisiyle, sürdürülebilir teknolojilerin ön planda olduğu yeni dünya düzenine geçiş öngörülmekle birlikte şirketler gelecek planlarını oluştururken daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir sonuçlar elde etmeye odaklanarak, uzun vadeli değer oluşturmak için proaktif bir rol almayı tercih etmektedirler." diyen Yılmaz, "Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin ticari hayatlarında başarılı olabilmeleri, işlerini geliştirebilmeleri en büyük arzumuz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bildiğiniz üzere KOBİ'ler ekonomimizin can damarı konumundadır ama yaşadığımız pandemi sürecinde hayatın her alanında olduğu gibi KOBİ'lerimiz de sıkıntılar yaşamaktadır. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin dijital dönüşüm süreçlerinde yaşadıkları soru işaretlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşarak mevcut faaliyetlerinin kolaylaştırılması için elimizden geleni yapmaktayız." diye konuştu.

"Dijital çözümler tek çatı altında"

Akıllı KOBİ Platformundan bahseden Yılmaz şunları söyledi: "Yaşadığımız bu salgın döneminde KOBİ'lerin dijital dönüşüm odağında yapacakları yatırımlarda ihtiyaç duydukları finansal mekanizmalardan en üst düzeyde faydalanmaları adına ilgili kurum ve kuruluşların çağrı ve desteklerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık toplantıları yapılmıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Visa işbirliğiyle oluşturulan Akıllı KOBİ Platformu, KOBİ'lerimizin işlerini dijital dünya ile buluşturmasına olanak tanıyacak. Akıllı KOBİ, dijitalleşme yolunda en kapsamlı içeriği bünyesinde barındıryor. 800'den falza teknoloji tedarikçisi Akıllı KOBİ Platformu'nda yer alıyor. KOBİ'lerimiz ihtiyaç duydukları dijital çözümlere tek çatı altından ulaşabilecek, alanında önde gelen tedarikçilerden iş çözümleri alabilecekler. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak, işlerini dijitale taşımak isteyen tüm KOBİ'lerimizi Akıllı KOBİ Platformu'na dahil ediyoruz." - MANİSA

KOBİ'ler işlerini dijital dünya ile buluşturacak

KOBİ'ler işlerini dijital dünya ile buluşturacak

KOBİ'ler işlerini dijital dünya ile buluşturacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Bakan Varank: 'Sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlatıyoruz'

Bakan Varank: "Sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlatıyoruz"

 Varank: 'Program kapsamında, KOBİ'lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı, yeni frigorifik kasa ve soğuk oda ünitelerine 750 bin liraya...

Varank: "Program kapsamında, KOBİ'lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı, yeni frigorifik kasa ve soğuk oda ünitelerine 750 bin liraya...

 WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesi BiP'e yaradı! Bir gecede aktif kullanıcı sayısını ikiye katladı

WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesi BiP'e yaradı! Bir gecede aktif kullanıcı sayısını ikiye katladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mithat Sancar Joe Biden Meral Akşener Oğuzhan Asiltürk
Magazin Pınar Deniz Bülent Ersoy Mustafa Keser Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mehmet Topal Emre Belözoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Kim Min-jae Angela Merkel Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KOBİ'ler işlerini dijital dünya ile buluşturacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 11:31:37. #1.12#