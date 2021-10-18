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Karacabey'in geleceğine katkı sağlayacak Yeşildere Barajı gün sayıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Karacabey'in geleceğine katkı sağlayacak Yeşildere Barajı gün sayıyor

Karacabey Belediye Başkanı Al Özkan, tarıma büyük katkı sağlayacak Yeşildere Barajı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

KARACABEY, BURSA (İHA) - Karacabey Belediye Başkanı Al Özkan, tarıma büyük katkı sağlayacak Yeşildere Barajı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Al Özkan, Yeşildere Mahalle Muhtarı Recep Orhan ile birlikte bölgenin gelecek yıllarına büyük katkı sağlaması beklenen Yeşildere Barajı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Geçen yaz aşırı yağışlar sebebiyle taşkının yaşandığı kırsal mahallelerin, barajın tamamlanmasıyla birlikte bu riskten kurtulması hedefleniyor. Özellikle bölgede tarıma yönelik sulama yönünden de üreticilere büyük katkı sağlaması planlanan Yeşildere Barajı, artık tamamlanmak için gün sayıyor.

Baraj şantiye alanında teknik ekipten çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Ali Özkan, yağışlı havaya rağmen özveri ile sürdürülen çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkürlerini iletti.

Ali Özkan, "Geçen yaz bu bölgemizde sel felaketi yaşanmıştı. İnşallah bu baraj inşaatımız tamamlandığı zaman 38.500 dekar tarım alanı sulanacak, ki bunların bir kısmı Karacabey sınırlarında, bir kısmı Bandırma sınırlarında. Yeşildere Barajı, 'tarım ve hayvancılığın başkenti' olarak addedilen güzellikler şehri Karacabey'imizin zirai kalkınmasına önemli bir katkı sağlayacak. Su, gelir demek, kazanç demek. Dolayısıyla baraj şantiyemizdeki inşaat çalışmaları hummalı bir şekilde, bütün hızıyla devam ediyor. Bu barajın bölgemize kazandırılmasında Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyoruz. Yine milletvekillerimize, bakanlarımıza, bölge milletvekilimiz Mustafa Esgin'e, DSİ Bölge Müdürlüğü'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Elbette mutluluk duyuyoruz. Bölgemize, ilçemize, ilçelerimize, mahallerimize, hayırlara vesile olsun" dedi. - BURSA

Karacabey'in geleceğine katkı sağlayacak Yeşildere Barajı gün sayıyor

Karacabey'in geleceğine katkı sağlayacak Yeşildere Barajı gün sayıyor

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Haber: Karacabey'in geleceğine katkı sağlayacak Yeşildere Barajı gün sayıyor - Haberler Ekonomi
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