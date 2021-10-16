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Kadın girişimciler Bolu'da biraraya geldi

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Kadın girişimciler Bolu'da biraraya geldi

Bolu'da, TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu Ortak Akıl Toplantısı'na katılan Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdemir, "Kadınlar olmadan Türkiye'nin hedeflerine ulaşması mümkün değildir.

ANKARA (İHA) - Bolu'da, TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu Ortak Akıl Toplantısı'na katılan Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdemir, "Kadınlar olmadan Türkiye'nin hedeflerine ulaşması mümkün değildir. Çünkü kuşlar tek kanatlarıyla uçamazlar" dedi.

Bolu'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu Ortak Akıl Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ticaret odaları başkanları, akademisyenler ve kadın girişimcilerin katıldı. Programın açılış konuşmasına söz alan Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdemir, "Ülkemizde girişimcilik alanında kadın erkek kavramını kullanmayacağımız günlerin çok uzakta olmadığına inanıyorum. Bu ülkenin girişimcileri, üreticileri olarak, ülkemizi dünyada hakettiği yere kadın-erkek hep birlikte çalışarak ulaştıracağız. Ankara Sanayi Odası olarak kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal hayata yeterince katılamadığına dikkat çekmenin dışında da imkanlarımız ölçüsünde çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Kadınların her alanda katılım oranlarını artırmak ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımızı zenginleştirecek, özellikle ekonomik gelişmemizi hızlandıracaktır. Kadınlar olmadan Türkiye'nin hedeflerine ulaşması mümkün değildir. Çünkü kuşlar tek kanatlarıyla uçamazlar" ifadelerini kullandı.

"Nitelikli istihdam açığımız çok büyük"

TOBB Ankara İl Kadın Girişimcileri Kurulu İcra Komitesi Başkanı Belma Yılmaz, kadınların iş hayatına çekilmesi gerektiğini belirterek, "Tüm dünyayı ve ülkemizi ilgilendiren israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek engellenmesi veya minimize edilmesi, mümkünse geri kazanımının sağlanması kapsamında oluşturduğumuz çalışma grubuyla kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, STK'lar, dernekler, anaokulları, lise ve üniversiteler ile kooperatifler işbirliğinde ortak projeler ve çalışmalar yaparak Sıfır Atık konusunda farkındalık oluşturma, sektörde kadın istihdamını artırma ve ekonomiye katma değer sağlanmasını hedeflediğimiz çalışmalarımız devam ediyor. Nitelikli istihdam açığımız çok büyük. Evde oturan kadınlarımızı iş hayatına çekmemiz lazım. Yapacağımız tüm bu çalışmalar eminim ki örnek teşkil edecek, daha çok kadın istihdam etmemizi sağlayacaktır" dedi. - BOLU

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