İTSO'dan sayısal takograf hizmeti - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İTSO'dan sayısal takograf hizmeti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İTSO'dan sayısal takograf hizmeti

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, sayısal takograf (dijital ehliyet) hizmetinin artık İTSO bünyesinde verileceğini duyurdu.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, sayısal takograf (dijital ehliyet) hizmetinin artık İTSO bünyesinde verileceğini duyurdu.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), Türkiye'de bir ilke imza attı. İl odaları bünyesinde gerçekleştirilen sayısal takograf (dijital ehliyet) hizmeti, Türkiye'de ilk kez bir ilçede hizmete alındı. Artık İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde gerçekleştirilecek olan hizmet çerçevesinde İnegöl'de bulunan yaklaşık 5 bin kişi ve kurum, sayısal takograf için Bursa'ya gitmekten kurtulacak.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen sayısal takograf tanıtım toplantısına Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz ile İnegöl'de yolcu ve yük taşımacılığı yapan kooperatif temsilcileri iştirak etti.

Düzenlenen törende bir konuşma yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Bugün İnegöl'ümüze, İnegöl taşıyıcılarımıza, lojistik ve servis işiyle iştigal eden kardeşlerimize müjdeli haber vermek için bir araya geldik. Özellikle son 2 yıldır üzerinde çalışmış olduğumuz, meslek komitelerimizden ve başkanlarımızdan bize iletilen sayısal takograf yani dijital ehliyet ile ilgili İnegöl'de çözüm bekleyen bir sorun vardı. Sayısal takograf yenilenmesi ve alınması Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilmekteydi. Sayın başkanlarımızın, meclis üyelerimizin, yönetim kurulu üyelerimizin ve meslek komitemizin vermiş oldukları destekler sonrası yapmış olduğumuz girişimler neticesi bugünden itibaren İnegöl'ümüzde bu konuda faaliyette bulunan tüm kardeşlerimiz, esnafımız sayısal takograf işlemlerini yani dijital ehliyet yenilemelerini artık İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirecekler. Bugünden itibaren hemşerilerimizi Bursa'ya yollamayacağız. Bu aşamaya gelmekte büyük bir çalışma ortaya koyduk. Başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanım Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Yönetim kuruluma, meclis üyelerime, Komite Üyelerime ve saygıdeğer başkanlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bubugüne kadar bu hizmeti sağlayan Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına da teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah bundan sonra bütün arkadaşlarımız bu hizmeti İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alacaklar."

İnegöl'den bir ilk daha

Yavuz Uğurdağ, "Azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçlar, kamyon, kamyonet, çekici ve diğerleri, yolcu taşımacılığında da sürücü dahil olmak üzere 9 veya daha fazla yolcu taşıyan araçlar, şehirlerarası, uluslararası, otobüs ve benzeri ulaştırma sektöründe dijital ehliyet olarak anılan sayısal takograf kartı hizmeti Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile yalnızca il merkezlerinde, il odalarında karşılanıyordu. Artık bizim yaptığımız çalışmalar neticesinde ilçe odalarımız da bu hizmeti verecekler. Yani İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası il statüsünde hizmet vermeye devam edecek. Bu hizmetten İnegöl'de 5 bin dolayında kişi ve firma istifade edecek. Hizmetin hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah ileride de daha üst kalitede hizmet almaya devam edecekler. Tekrar bu noktaya gelmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyor, hayırlı olsun diyorum" dedi. - BURSA

İTSO'dan sayısal takograf hizmeti

İTSO'dan sayısal takograf hizmeti

İTSO'dan sayısal takograf hizmeti

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Son Dakika: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti

Son Dakika: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti

 Son dakika haberi: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükseltirken, 2022 için büyüme beklentisini yüzde 3,3'te sabit tuttu.

Son dakika haberi: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükseltirken, 2022 için büyüme beklentisini yüzde 3,3'te sabit tuttu.

 Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı

Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Nihal Yalçın Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Mesut Özil Sergio Perez Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İTSO'dan sayısal takograf hizmeti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 17:26:58. #1.17#