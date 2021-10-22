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GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'den üretim çağrısı Açıklaması

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Ekonomi
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'den üretim çağrısı Açıklaması

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, sürdürülebilir bir ekonomi ve istihdam için durmadan, aksamadan üretmekten başka şanslarının olmadığını bildirdi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, sürdürülebilir bir ekonomi ve istihdam için durmadan, aksamadan üretmekten başka şanslarının olmadığını bildirdi.

Ünverdi, yazılı açıklamasında, hammadde fiyatlarındaki artış, lojistik sorunu, doğalgaz ve elektrik fiyatlarına gelen zamlarla birlikte kurdaki sert yükselişin sanayicileri zora soktuğunu ifade etti.

Üretim fiyat endeksinin, tüketici fiyat endeksinin iki katı seviyesinde seyrettiğini aktaran Ünverdi, "Böylesi bir dönemde Merkez Bankası'nın kararından sonra kurdaki bu artışın özellikle iç piyasaya üretim yapan firmalarımıza yansıması çok daha derin olacaktır. Sanayiciler olarak üretim maliyetlerimizi zaten müşterilerimize yansıtmadan çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Üreten kesimin hammadde girdilerinde ve ürettiği malı fiyatlandırmakta büyük güçlük yaşadığını savunan Ünverdi, şunları kaydetti:

"Dövizle alımlarda maalesef ciddi oranlarda kayıplarla karşı karşıyayız. Tüm dünyada ekonomilerinde sorunlar var ancak sürdürülebilir bir ekonomi ve istihdam için durmadan, aksamadan ülke olarak üretmekten başka şansımız yok. Bunun için de faiz, kur ve enflasyon dengesinin sağlaması ve istikrarın yeniden tesis edilmesi gerekiyor."

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AA / Fevzi Kemal Karagöz - Ekonomi Haberleri
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