Eskişehir'de kışlık soğan hasadı başladı

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (İHA) - İmişehir'de soğan hasadı yapan üreticiler, ürünün kalitesinden ve veriminden memnun olduğunu belirtirken, düşük fiyatların yaklaşık bir ay içinde artmasını umuyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yer alan İmişehir Mahallesi'nde soğan hasadı başladı. Üreticiler, bu sene hasadın iyi olduğunu ve ürünün kaliteli olduğunu söyledi. İhracatın başlamasını umduklarını söyleyen üreticiler, piyasada soğan bolluğundan kaynaklanan bir fiyat düşüklüğü olduğunu, ancak bu durumun yaklaşık bir ay içerisinde düzeleceğini düşündüklerini belirtiyor.

"Piyasadaki mal bolluğundan dolayı soğan fiyatları düşük"

Eskişehir'de yıllardan beri soğan ekip soğan kaldırdıklarını, ekiliş, işçilik ve depolamadan tüketiciye ulaşana kadar bütün süreçlerle birebir kendilerinin ilgilendiğini belirten üretici Celil Doğmuş, yaptıkları işten memnun olduklarını dile getirdi. Bazı zamanlar fiyatların sıkıntı olabildiğini aktaran üretici Doğmuş, "İşçilerimizden çok memnunuz. Yaptığımız işlerden zevk alıyoruz. Eskişehir gibi bir ilde soğan ve patates yetiştirmek bize gurur veriyor. Bu sene hasatlarımız güzel, verimlerimiz yüksek ve kalitemiz çok güzel. Sadece şu anda soğanda biraz fiyatlardan dolayı sıkıntı var. İnşallah bu da ileride düzelir. Fiyatlar çok düşük şu anda. Piyasada mal bolluğu var, sürüm az. İnşallah ihracat başlar. Fiyatların 20 gün, 1 ay sonra yükselmesini bekliyoruz, şu anda çok düşük. 70 kuruş ile 90 kuruş arasında. Biz paketleyip satışa sunuyoruz. Eskişehir'de yıllık bir defa ekiyoruz, Türkiye'deki istenen her ilin hallerine gönderiyoruz. Talep olduğu zaman yurtdışına diğer ülkelere de gönderiyoruz" dedi.

"Kes, çuvala koy, dik yaptıktan sonra depoya çekiyoruz"

Soğan tarlasında çalışan çavuş Hüseyin Elmas, hasattaki süreçlerden bahsederken, "Önce söküyoruz. Günlük olarak çuvallıyoruz. Kışlık depoda bekleteceğimiz için 15-20 gün burada bekletmemiz gerekiyor. Ondan dolayı söktükten sonra hasadına geçiyoruz. Kes, çuvala koy, dik yapıyoruz. Sonrasında da depomuza çekiyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR