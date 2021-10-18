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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0788770,61Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1091680,60MetLife Em. ve Hay. K.D.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0788770,61
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1091680,60
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0640170,60
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,1724770,60
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,1208730,60
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,0726400,73
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0107260,53
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0110170,43
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0253250,42
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0111430,32
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0608490,94
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0323870,65
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0103670,59
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1065070,51
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1567660,44
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1674081,00
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2296860,92
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1415700,92
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0938300,88
NN Hay. Em. Den. Değ. EYF0,0939280,78
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0351560,63
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0731910,42
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0104110,41
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0515030,40
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0311820,36
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0587920,36
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0518290,27
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0611570,23
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0185940,23
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0173810,23
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0266700,15
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0324000,15
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0358860,15
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0739640,15
HEM Para Piyasası EYF0,0281890,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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