BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,078877 0,61 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,109168 0,60 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,064017 0,60 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,172477 0,60 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,120873 0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,072640 0,73 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010726 0,53 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,011017 0,43 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,025325 0,42 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,011143 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,060849 0,94 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,032387 0,65 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,010367 0,59 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,106507 0,51 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,156766 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,167408 1,00 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,229686 0,92 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,141570 0,92 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,093830 0,88 NN Hay. Em. Den. Değ. EYF 0,093928 0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,035156 0,63 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,073191 0,42 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,010411 0,41 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,051503 0,40 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,031182 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,058792 0,36 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,051829 0,27 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,061157 0,23 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,018594 0,23 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,017381 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026670 0,15 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,032400 0,15 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,035886 0,15 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,073964 0,15 HEM Para Piyasası EYF 0,028189 0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler