Domates fiyatları ne kadar? 1 kilo domates kaç TL? Güncel domates fiyatı? Domates fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 1 kilo domates kaç TL?

Domates fiyatları ne kadar? Güncel domates fiyatı? Domates fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? sorularına ithafen Güncel domates fiyatları Ticaret Bakanlığı verilerinden faydalanılarak haberimizde yer almaktadır. Gıda fiyatları hem üreticiler hem de tüketiciler tarafından merak edilmektedir. Domates fiyatları ne kadar? 1 kilo domates kaç TL? Güncel domates fiyatı? Domates fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşlem hacim miktarları kilogram (kg) olarak haberimizde yer verilmiştir. İşte ayrıntılar...

DOMATES FİYATLARI NE KADAR?

Ürün Cinsi: AYAŞ

Ürün Türü: Geleneksel(Konvansiyonel)

Minimum Fiyat (TL): 0,25

Maksimum Fiyat (TL): 8

Ortalama Fiyat (TL): 0,77

İşlem Hacmi Miktarı: 411435

Ürün Cinsi: BEEF

Ürün Türü: Geleneksel(Konvansiyonel)

Minimum Fiyat (TL): 1,5

Maksimum Fiyat (TL): 30

Ortalama Fiyat (TL): 6,38

İşlem Hacmi Miktarı: 45429

Ürün Cinsi: CHERRY

Ürün Türü: Geleneksel(Konvansiyonel)

Minimum Fiyat (TL): 3

Maksimum Fiyat (TL): 49,5

Ortalama Fiyat (TL): 10,8

İşlem Hacmi Miktarı: 36383

Ürün Cinsi: DOMATES ANTALYA

Ürün Türü: Geleneksel(Konvansiyonel)

Minimum Fiyat (TL): 1

Maksimum Fiyat (TL): 5

Ortalama Fiyat (TL): 3,08

İşlem Hacmi Miktarı: 77731

Ürün Cinsi: DOMATES BEEF

Ürün Türü: Geleneksel(Konvansiyonel)

Minimum Fiyat (TL): 1

Maksimum Fiyat (TL):2

Ortalama Fiyat (TL): 1,05

İşlem Hacmi Miktarı: 4060

Ürün Cinsi: DOMATES CHERY

Ürün Türü: Geleneksel(Konvansiyonel)

Minimum Fiyat (TL):0,55

Maksimum Fiyat (TL): 3

Ortalama Fiyat (TL): 1,47

İşlem Hacmi Miktarı: 1701

Ürün Cinsi: DOMATES ÇIKMA

Ürün Türü: Geleneksel(Konvansiyonel)

Minimum Fiyat (TL): 1

Maksimum Fiyat (TL):5

Ortalama Fiyat (TL):2,92

İşlem Hacmi Miktarı: 10247

Ürün Cinsi: DOMATES DÖKME

Ürün Türü: Geleneksel(Konvansiyonel)

Minimum Fiyat (TL): 2

Maksimum Fiyat (TL): 2

Ortalama Fiyat (TL): 2

İşlem Hacmi Miktarı: 5521

Ürün Cinsi: DOMATES KOKTEYL

Ürün Türü: Geleneksel(Konvansiyonel)

Minimum Fiyat (TL): 0,8

Maksimum Fiyat (TL): 5

Ortalama Fiyat (TL):3,35

İşlem Hacmi Miktarı: 3150

Ürün Cinsi: DOMATES SALKIM

Ürün Türü: Geleneksel(Konvansiyonel)

Minimum Fiyat (TL): 1,1

Maksimum Fiyat (TL):5

Ortalama Fiyat (TL): 3,84

İşlem Hacmi Miktarı: 90992

Ürün Cinsi: DOMATES SALKIM

Ürün Türü: Geleneksel(Konvansiyonel)

Minimum Fiyat (TL): 0,85

Maksimum Fiyat (TL): 8

Ortalama Fiyat (TL): 2,94

İşlem Hacmi Miktarı: 206535

Ürün Cinsi: DOMATES YERLİ

Ürün Türü: Geleneksel(Konvansiyonel)

Minimum Fiyat (TL):2

Maksimum Fiyat (TL): 3,8

Ortalama Fiyat (TL): 2,5

İşlem Hacmi Miktarı: 430

Ürün Cinsi: PEMBE

Ürün Türü: Geleneksel(Konvansiyonel)

Minimum Fiyat (TL): 1,7

Maksimum Fiyat (TL): 28

Ortalama Fiyat (TL): 5,93

İşlem Hacmi Miktarı: 294745

Ürün Cinsi: PETEMEK(ERİK)

Ürün Türü: Geleneksel(Konvansiyonel)

Minimum Fiyat (TL): 0,5

Maksimum Fiyat (TL): 9,95

Ortalama Fiyat (TL):1,28

İşlem Hacmi Miktarı:48628

Ürün Cinsi: YEŞİL(TURŞU)

Ürün Türü: Geleneksel(Konvansiyonel)

Minimum Fiyat (TL): 0,5

Maksimum Fiyat (TL): 14

Ortalama Fiyat (TL): 1,2

İşlem Hacmi Miktarı: 66414

Ürün Cinsi: BEEF

Ürün Türü: İyi Tarım

Minimum Fiyat (TL): 9

Maksimum Fiyat (TL): 9

Ortalama Fiyat (TL): 9

İşlem Hacmi Miktarı: 4

Ürün Cinsi: CHERRY

Ürün Türü: İyi Tarım

Minimum Fiyat (TL):5

Maksimum Fiyat (TL):55

Ortalama Fiyat (TL):15,85

İşlem Hacmi Miktarı: 1604

Ürün Cinsi: KOKTEYL

Ürün Türü: İyi Tarım

Minimum Fiyat (TL):16

Maksimum Fiyat (TL): 30,6

Ortalama Fiyat (TL): 20,1

İşlem Hacmi Miktarı: 8430

Ürün Cinsi: PEMBE

Ürün Türü: İyi Tarım

Minimum Fiyat (TL):2,5

Maksimum Fiyat (TL):25

Ortalama Fiyat (TL):9,3

İşlem Hacmi Miktarı: 47169

Ürün Cinsi: SALKIM

Ürün Türü: İyi Tarım

Minimum Fiyat (TL): 2,95

Maksimum Fiyat (TL):26,6

Ortalama Fiyat (TL): 9,53

İşlem Hacmi Miktarı:270890

Ürün Cinsi: BEEF

Ürün Türü: Organik Tarım

Minimum Fiyat (TL):8

Maksimum Fiyat (TL):8

Ortalama Fiyat (TL):8

İşlem Hacmi Miktarı:150

Ürün Cinsi: SALKIM

Ürün Türü: Organik Tarım

Minimum Fiyat (TL): 10,5

Maksimum Fiyat (TL):11

Ortalama Fiyat (TL):10,98

İşlem Hacmi Miktarı:352

Türkiye'den 9 ayda 264 milyon 771 bin dolarlık domates ihracatı

Türkiye'den bu yılın ocak-eylül döneminde yapılan domates ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 17 artarak 264 milyon 771 bin dolara çıktı.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, geçen yıl 51 ülkeye gerçekleştirdiği domates ihracatından 313 milyon 405 bin dolar gelir elde etti. Geçen yılın ocak-eylül döneminde 226 milyon 87 bin dolarlık domates ihracatı yapan Türkiye, bu senenin aynı döneminde 53 ülkeye 264 milyon 771 bin dolarlık ürün sattı.

Domates ihracatının en fazla yapılan ülkelerin başında ise Rusya geldi. Türkiye, Rusya'ya bu yılın 9 ayında 47 milyon 652 bin dolarlık domates sattı. Rusya'yı 46 milyon 69 bin dolarla Romanya ve 31 milyon 101 bin dolarla Ukrayna izledi.

En çok domates ihracatının yapıldığı şehir ise 100 milyon 383 bin dolarla Antalya oldu. Bu kenti 49 milyon 630 bin dolarla Hatay ve 19 milyon 481 bin dolarla Mersin takip etti.

"Avrupa ülkelerindeki ihracatımızı çeşitlendirdik"

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı Müslüm Yanmaz, AA muhabirine, domates ihracatının 2021 yılı içerisinde sürekli artış göstererek ilerlemesinin üreticileri mutlu ettiğini söyledi. Yılın ilk altı ayındaki artış rakamının yüzde 12 olduğunu anımsatan Yanmaz, bu rakamın yüzde 17'ye çıkmasının ülke ekonomi açısından da önemli olduğuna dikkati çekti.

Yanmaz, yıl sonuna kadar rakamların daha da yukarıya çıkacağın beklediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu yıl başından beri domates ihracatımız güzel gidiyor, yıl sonuna kadar toplam domates ihracatında 300 milyon doları geçeceğimize inanıyorum. Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrasında uygulanan domates ambargosundan sonra daha fazla Avrupa ülkesine ihracatımızı çeşitlendirdik. Aynı zamanda Orta Doğu'ya da daha fazla ihracat yapmaya başladık. Romanya ve Ukrayna'ya yaptığımız ihracatlarla da yeni bir ticaret ağı oluştu, bu da ihracat rakamlarına yansıyor. İhracatımızda büyük payı ana ürün olarak yetiştirdiğimiz salkım domatesler alıyor. İyi tarım uygulamalarıyla üretilip arılı sistemlerle doğal ortamlar sağlanarak üretilen bu domateslerin kalite ve lezzetine alışan tüketicilerin de bu ürünlere taleplerinde artış oluyor. Hem iç pazarda hem de dış pazarda salkım domateslere büyük ilgi var."

Domatese olan talebin fiyatları da yükselttiğine değinen Yanmaz, fiyatları kontrol altına almak için yeni yatırımlara hız verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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