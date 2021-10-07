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Çağrı merkezi şirketi Ankara'da yeni lokasyonunu açtı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'de 6 farklı şehirde çağrı merkezi hizmeti sunan Webhelp, müşteri deneyimi hizmetleri ve çözümlerinde iş ortaklarına hizmet verecek 10'uncu lokasyonunun açılışını Ankara'da yaptı.

İSTANBUL (DHA) - TÜRKİYE'de 6 farklı şehirde çağrı merkezi hizmeti sunan Webhelp, müşteri deneyimi hizmetleri ve çözümlerinde iş ortaklarına hizmet verecek 10'uncu lokasyonunun açılışını Ankara'da yaptı.

Webhelp İstanbul, İzmir Van, Bursa, Bingöl ve Yozgat'taki lokasyonlarına bir yenisini daha ekledi. YDA Center'da gerçekleştirilen açılış törenine, Webhelp Kurucu Ortağı ve CEO'su Olivier Duha ve Webhelp Türkiye ve Ürdün CEO'su Metin Tarakçı ile iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Webhelp 12 bine yaklaşan çalışanıyla, geleneksel çağrı merkezi hizmetlerinin ötesine geçerek sosyal medya, dijital iletişim, robotik süreç tasarımları, teslimat, kurulum ve yerinde teknik destek, insan kaynakları ve özlük süreçleri yönetimi gibi birçok farklı hizmetiyle müşterileri için fark yaratmaya devam ediyor.

'LİDER ÇAĞRI MERKEZİ KONUMUNDAYIZ'

Açılış töreninde Webhelp'in Türkiye'deki bu büyüme grafiğine dikkat çeken Olivier Duha, 'Webhelp olarak Avrupa'nın lider çağrı merkezi konumundayız. Türkiye hem iş ortaklarımıza yarattığımız katma değer, hem de lokal ve global pazara hizmet verebilecek kabiliyette olması nedeniyle çok önemli bir konumda. Bu nedenle önümüzdeki dönemde Türkiye'deki yatırımlarımıza devam edeceğiz. İstanbul ve İzmir lokasyonlarımızdan sonra Ankara'da olmamak bizim için çok şaşırtıcı olurdu. Dolayısıyla hem genç nüfusu hem üniversiteleri sayesinde sahip olduğu insan kaynakları ile beraber yatırım yapacağımız bir şehir olarak öne çıktı. Aslında öncelikli amacımızı önümüzdeki 3-5 sene içindeki projeksiyonda şirketin hacmini 2 katına çıkarmak. Tüm dünyayı düşündüğümüzde Asya ve özellikle Amerika bölgelerinde hala daha gelişeceğimiz alanlar var. Önümüzdeki dönem bu bölgelere yatırımlar yapacağız gibi gözüküyor' dedi.

'TÜKETİCİLER TARAFINDAN BİRÇOK ŞEY DEĞİŞTİ'

Duha, pandeminin herkes için zorlu bir dönem olduğunu söyleyerek, 'Bu dönem içerisinde çalışanlarımızın yüzde 80'imizin evden çalıştığı bir dünyaya 'merhaba' dedi. Tabii başarılı altyapılarımız ve hazırlıklarımız sayesinde çalışanlarımızın güvenli bir şekilde evlerinden hizmet vermeye devam etmelerini sağladık. Pandemi beraberinde son nihai tüketiciler tarafından da birçok şey değişti. Kullandığımız akıllı telefonlar ve dijital dünya ile beraber artık çağrı merkezleri gibi daha merkezi yapılar ön plana çıktı. Dolayısıyla biz de burada teknoloji ve dijital değişim tarafındaki gücümüzü ve onlar ile birlikte büyüme tarafındaki esnekliğimizi koruyarak pandeminin müşterilerimiz ile birlikte üzerinden geldik diyebiliriz. Bizim gibi çalışanların ofislerdeki ortamlarını da önemsemeyen firmalar için tabii ki de hibrit bir modelde devam edecek. Dolayısıyla çalışanlarımız ister evde, ister ofislerde çalışacakları modelleri bundan sonra çok daha sıklıkla görüyor olacağız. Bizler de yatırımlarımızı bu tarafa doğru yapıyoruz? ifadelerini kullandı.

'YAPTIĞIMIZ BU YATIRIMDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ'

Webhelp Türkiye ve Ürdün CEO'su Metin Tarakçı da, 'İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerindeki operasyon merkezlerimizle müşterilerimize uçtan uca katma değerli bir deneyim yaşatmaya devam ediyoruz. Sahip olduğu genç, yetenekli nüfusu ve güçlü altyapısı nedeniyle Ankara'da yaptığımız bu yatırımdan dolayı çok mutluyuz. Ankara'da hedefimiz 3 yılda minimum bin kişinin üzerinde istihdam yaratmak. Bu vesileyle bunun sözünü ben de vermiş olayım' diye konuştu.

Çağrı merkezi şirketi Ankara'da yeni lokasyonunu açtı

Çağrı merkezi şirketi Ankara'da yeni lokasyonunu açtı

Çağrı merkezi şirketi Ankara'da yeni lokasyonunu açtı

Çağrı merkezi şirketi Ankara'da yeni lokasyonunu açtı

Çağrı merkezi şirketi Ankara'da yeni lokasyonunu açtı
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