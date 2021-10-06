Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 28.301,00 -30,12 İş Bankası (C) 5,11 -0,78 -24,77 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,97 -1,33 -23,06 İş Girişim 8,06 -1,10 -57,47 İş GMYO 2,10 0,00 -17,32 İş Y. Men. Değ. 13,06 -1,95 -21,31 İş Yat. Ort. 2,61 -1,14 -22,39 İşbir Holding 57,50 -5,74 7,12 Işık Plastik 6,43 -0,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,00 -2,91 -12,28 İttifak Holding 1,31 -2,24 -41,26 İz Hayvancılık Tarım 22,18 -0,09 23,22 İzmir Demir Çelik 2,25 -1,32 -32,02 İzmir Fırça 5,79 -4,14 4,14 Jantsa Jant Sanayi 53,65 -2,63 29,44 Kafein Yazılım 19,60 -3,07 -8,15 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,45 0,15 Kaplamin 22,86 -1,64 -32,37 Kardemir (A) 5,30 -1,85 -10,92 Kardemir (B) 5,28 -2,76 0,19 Kardemir (D) 6,34 -0,16 9,69 Karel Elektronik 9,14 -1,19 35,93 Karsan Otomotiv 3,49 -1,69 7,38 Karsu Tekstil 8,61 -2,16 0,70 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,68 -1,48 Kartonsan 44,74 -2,36 -52,74 Katmerciler Ekipman 1,30 -2,26 -24,95 Kent Gıda 186,10 -1,22 -47,67 Kerevitaş Gıda 4,01 -2,43 -39,06 Kervan Gıda 11,69 -2,75 14,21 Kervansaray Yat. Holding 0,87 8,75 -30,95 Kiler GMYO 1,90 -3,06 -24,30 Kızılbük GYO 28,00 0,00 Klimasan Klima 9,79 -2,20 16,03 Koç Holding 21,96 -2,66 7,37 Konfrut Gıda 4,61 1,54 9,11 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 57,70 -2,04 144,49 Konya Çimento 778,00 -2,87 -31,15 Koray GMYO 6,82 -2,29 53,26 Kordsa Teknik Tekstil 24,38 -3,33 56,78 Koza Altın 93,00 -1,27 -3,83 Koza Madencilik 14,36 -1,10 -7,30 Körfez GMYO 5,38 -2,00 -7,24 Kristal Kola 1,30 -2,99 -57,45 Kron Telekomünikasyon 33,50 -2,50 -9,07 Kuştur Kuşadası Turizm 172,00 1,24 9,35 Kuyas Yatırım 2,40 -2,04 4,35 Kütahya Porselen 68,70 3,62 36,17 Kütahya Şeker Fabrikası 37,46 3,14 Lider Faktoring 3,35 0,00 -1,76 Link Bilgisayar 27,40 -1,44 -13,28 Logo Yazılım 39,00 -3,13 25,24 Lokman Hekim Sağlık 10,91 -2,15 53,71 Lüks Kadife 44,12 -1,65 53,65 Makina Takım 2,76 -1,43 -19,06 Manas Enerji Yönetimi 16,06 -2,67 Margün Enerji 9,06 -6,21 Marka Yatırım Holding 4,50 -4,05 -30,02 Marmaris Altınyunus 163,80 -1,80 47,43 Marshall 247,30 -3,36 -19,37 Martı GMYO 0,91 -5,21 -64,36 Martı Otel 1,40 -7,89 -34,27 Matriks Bilgi Dağıtım 31,74 -3,05 Mavi Giyim 67,40 0,97 30,60 Mazhar Zorlu Holding 31,04 -0,64 -1,40 Meditera Tıbbi Malzeme 33,98 -2,58 Mega Polietilen 4,82 -2,23 -37,08 Menderes Tekstil 2,02 -2,88 -34,63 Mercan Kimya 10,02 -1,09 Merit Turizm 15,84 10,00 52,91 Merko Gıda 4,62 -2,74 -46,53 Metemtur Yatırım 3,05 -3,48 -62,28 Metro Holding 1,34 -2,19 -35,58 Metro Petrol ve Tesisleri 2,54 -2,68 -12,11 Metro Yatırım Ortaklığı 1,78 -1,11 -23,61 Migros Ticaret 31,40 -1,75 -26,64 Milpa 3,90 -3,23 -15,22 Mistral GMYO 4,53 -1,95 -3,82 MLP Sağlık 26,38 0,30 32,76 MMC San. ve Tic. Yat. 6,00 1,69 30,43 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,52 1,09 -44,98 Mondi Tire Kutsan 8,00 -1,84 5,26 Nasmed Egepol 5,50 -1,96 Naturel Enerji 33,10 -2,30 -6,78 Naturelgaz 7,26 -2,16 Net Holding 4,50 -2,39 31,20 Netaş Telekom. 16,55 -2,01 -41,06 Niğbaş Niğde Beton 7,70 -2,90 -85,19 Nuh Çimento 33,32 -2,40 -30,62 Nurol GMYO 12,43 10,00 70,51 Odaş Elektrik 1,42 -1,39 -51,43 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 17,39 1,87 Orge Enerji Elektrik 5,96 -1,65 29,21 Orma Orman Mahsulleri 25,38 -10,00 72,42 Osmanlı Menkul 24,80 0,00 -19,59 Ostim Endüstriyel Yat 1,79 -2,19 -23,30 Otokar 310,10 -2,94 1,91 Oyak Çimento 6,51 -0,76 -25,85 Oyak Yat. Ort. 6,57 -1,20 -4,81 Oyak Yatırım Menkul 30,30 0,66 Oylum Sınai Yatırımlar 7,55 -3,70 60,30 Özak GMYO 4,50 -2,81 -11,76 Özbal Çelik Boru 13,82 0,14 110,99 Özderici GMYO 1,52 -0,65 -31,53 Özerden Plastik 7,78 -1,89 -13,56 Pamel Elektrik 50,10 -1,67 134,99 Panora GMYO 6,65 -1,70 13,27 Papilon Savunma 12,31 -2,46 -45,86 Park Elek.Madencilik 4,43 -2,85 -17,50 Parsan 26,90 -2,47 10,70 Pegasus 74,85 -2,98 0,34 Peker GMYO 0,93 -2,11 -60,24 Penguen Gıda 3,19 3,57 -36,83 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 178,10 -0,17 Pera GMYO 1,39 -2,11 -20,65 Pergamon Dış Ticaret 22,24 -1,77 21,34 Petkim 6,15 -7,66 23,49 Petrokent Turizm 3.000,10 2,44 230,99 Pınar Et ve Un 15,56 -1,64 -28,90 Pınar Su 7,14 0,99 -3,90 Pınar Süt 15,49 -1,84 -31,31 Plastikkart 20,88 0,00 44,50 Polisan Holding 2,62 -1,87 -31,85 Politeknik Metal 317,30 -0,53 -21,79 Prizma Press Matbaacılık 3,71 -2,37 -32,30 QNB Finans Fin. Kir. 68,45 -0,44 -45,37 QNB Finansbank 36,20 -0,22 -48,54 QUA Granite Hayal Yapı 12,15 -0,74 Ral Yatırım Holding 4,29 -4,88 -3,38 Ray Sigorta 9,41 -1,77 -39,09 Reysaş GMYO 2,66 -1,48 -17,95 Reysaş Lojistik 4,79 -2,24 -7,42 Rhea Girişim 1,89 -2,07 -49,19 Rodrigo Tekstil 13,20 -0,68 -3,72 Royal Halı 3,00 0,00 -12,79 RTA Laboratuvarları 21,70 -0,73 -28,34 Sabancı Holding 9,52 -2,16 -13,66 Safkar Ege Soğutmacılık 7,45 3,76 -31,53 Sanel Mühendislik 4,94 -0,60 44,44 Sanifoam Sünger 21,96 -2,66 61,47 Sanko Pazarlama 9,38 -1,37 1,21 Saray Matbaacılık 3,94 -1,99 -55,07 Sarkuysan 12,30 -0,65 41,42 Sasa Polyester 26,32 -0,60 75,65 Say Yenilenebilir Enerji 21,80 3,51 156,17 Sekuro Plastik 20,22 0,30 44,84 Selçuk Ecza Deposu 8,13 -1,69 -39,47 Selçuk Gıda 4,30 -4,87 -13,65 Selva Gıda Sanayi 8,23 -0,12 Senkron Güvenlik 30,68 0,00 16,83 Serve Film Prodüksiyon 15,30 -0,65 -4,37 Servet GMYO 76,05 -1,04 -3,00 Seyitler Kimya 18,00 -10,00 33,70 Silverline Endüstri 4,91 -2,96 -42,91 Sinpaş GMYO 4,10 -0,73 -1,91 Smartiks Yazılım 5,23 -1,51 -40,97 Sodaş Sodyum Sanayii 23,50 0,17 -10,77 Söktaş 2,81 -4,10 -13,56 Sönmez Filament 37,10 -2,32 -47,15 Sönmez Pamuklu 13,45 0,60 -43,96 Sumaş Suni Tahta 84,40 -3,54 65,46 Şeker Fin. Kir. 4,83 -0,41 -24,53 Şekerbank 0,98 -2,00 -35,10 Şişe Cam 7,96 -1,73 11,18 Şok Marketler Ticaret 11,07 -2,64 -11,30 T. Halk Bankası 4,21 -1,17 -24,28 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,98 -0,10 -32,45 T.S.K.B. 1,19 -1,65 -31,86 T.Tuborg 16,25 0,00 -8,35 Taç Tarım Ürünleri 24,10 0,33 128,87 Tat Gıda 8,85 -2,96 -23,45 TAV Havalimanları 24,94 -2,50 17,09 Taze Kuru Gıda 189,90 0,37 -12,21 Tek-Art Turizm 1,19 -2,46 -41,09 Tekfen Holding 13,60 -1,23 -17,07 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,91 -2,31 -31,75 Temapol Polimer Plastik 13,54 -3,56 17,74 TGS Dış Ticaret 15,76 -1,38 24,00 Tofaş Oto. Fab. 49,20 -1,40 59,17 Torunlar GMYO 3,42 -2,84 -12,31 Trabzon Liman 25,96 -2,19 -19,18 Trabzonspor Sportif 3,09 -0,96 26,64 Trend GMYO 6,44 -1,08 -48,77 TSKB GMYO 2,94 6,14 -39,08 Tuğçelik 13,04 -2,47 61,39 Tukaş 6,60 -0,90 -31,89 Turcas Petrol 3,59 -0,28 -25,98 Tureks Turizm Taşımacılık 11,15 -1,59 Turkcell 14,87 0,00 -2,79 Tümosan Motor ve Traktör 15,10 -2,39 7,32 Tüpraş 119,40 -1,24 10,56 Türk Hava Yolları 13,89 -1,07 7,59 Türk İlaç Serum 11,93 0,25 Türk Prysmian Kablo 18,62 7,94 54,36 Türk Telekom 7,47 -1,84 -5,44 Türk Traktör 158,70 -2,04 -6,85 Türker Proje Gayrimenkul 135,20 -3,15 19,75 Türkiye Sigorta 4,72 -2,68 -23,60 Ufuk Yatırım 18,59 -1,06 38,73 Ulaşlar Turizm Yat. 3,65 -1,35 -13,92 Ulusoy Elektrik 50,65 -0,20 -1,36 Ulusoy Un Sanayi 5,25 -1,50 3,17 Umpaş Holding 1,20 -0,83 -54,02 Uşak Seramik 1,59 -2,45 -32,05 Utopya Turizm 19,50 -3,08 -49,74 Uzertaş Boya 29,10 -5,52 -48,59 Ülker Bisküvi 19,03 -0,31 -14,73 Ünlü Yatırım Holding 5,80 1,22 Vakıf Fin. Kir. 7,31 -2,53 114,50 Vakıf GMYO 1,44 -2,04 -39,97 Vakıf Yat. Ort. 5,90 -1,17 -19,84 Vakıflar Bankası 3,21 -0,93 -31,85 Vakko Tekstil 8,81 -2,76 40,59 Vanet Gıda 6,18 -3,13 -20,05 VBT Yazılım 20,38 -2,95 Verusa Holding 43,72 -1,97 -3,02 Verusaturk Girisim 19,70 -2,67 50,98 Vestel 24,28 -2,33 35,32 Vestel Beyaz Eşya 46,20 -2,78 23,61 Viking Kağıt 6,25 -1,42 -30,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,35 -0,84 -21,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,08 -1,18 -16,89 Yataş 13,08 -2,29 -7,56 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,14 -2,79 -28,64 Yeni Gimat GMYO 14,99 -0,53 29,31 Yeo Teknoloji 79,50 -1,91 Yeşil GMYO 0,92 -2,13 -33,33 Yeşil Yapı 1,07 -1,83 -41,85 Yeşil Yatırım Holding 2,06 -0,48 -51,83 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.699,00 0,82 -37,83 Yonga Mobilya 18,20 1,11 -38,90 Yükselen Çelik 4,95 -1,20 -5,39 Yünsa 15,96 -2,62 14,89 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,51 -3,21 -40,29 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021 AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 497 bin liraya geriledi Pandora Papers'taki iddialara Rönesans Holding'den yalanlama geldi Altının kilogramı 498 bin 850 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler