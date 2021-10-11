Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,49 -0,72 -29,07 Acıpayam Selüloz 16,89 0,54 -0,81 Adel Kalemcilik 25,44 0,24 -23,81 Adese Gayrimenkul 1,18 0,00 -57,86 Afyon Çimento 3,65 9,94 -28,57 AGESA Hayat Emeklilik 20,26 2,84 18,23 Ak Enerji 1,89 1,07 -14,48 Akbank 5,32 1,14 -21,28 Akçansa 15,22 -0,20 -5,48 Akdeniz Yatırım Hold. 1,92 -1,03 -20,10 Akfen GMYO 6,43 9,91 146,28 Akın Tekstil 30,90 0,52 -2,71 Akiş GMYO 1,75 0,57 -37,33 Akmerkez GMYO 36,74 0,22 -40,57 Aksa 20,30 0,40 46,95 Aksa Enerji 6,50 1,72 74,73 Aksigorta 7,01 0,72 -15,63 Aksu Enerji 15,34 9,96 103,25 Alarko Carrıer 293,90 1,31 -19,15 Alarko GMYO 22,10 1,38 -12,75 Alarko Holding 8,29 -0,36 -2,72 Albaraka Türk 1,81 0,00 -6,70 Alcatel Lucent Teletaş 23,30 0,00 -21,44 Alkim Kağıt 14,69 2,87 13,49 Alkim Kimya 16,69 1,58 18,48 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,46 2,10 -0,40 Altınyunus Çeşme 57,00 3,64 14,09 Anadolu Efes 21,10 -0,09 -1,22 Anadolu Grubu Holding 24,32 0,83 -6,91 Anadolu Hayat Emek. 10,10 -1,94 25,69 Anadolu Isuzu 17,84 0,62 -0,89 Anadolu Sigorta 6,39 0,95 -11,50 Anel Elektrik 2,48 2,48 -21,77 Arçelik 32,02 0,13 12,51 ARD Bilişim Teknolojileri 44,06 0,05 -8,36 Arena Bilgisayar 9,59 2,13 -12,04 Armada Bilgisayar 49,36 2,19 0,57 Arsan Tekstil 4,39 0,00 10,14 Arzum Ev Aletleri 17,18 -0,98 -28,90 Aselsan 15,82 0,32 -13,32 Ata GMYO 3,86 -2,03 -29,95 Atakule GMYO 2,80 1,82 19,60 Atlantis Yatırım Holding 5,58 -0,36 0,36 Atlas Yat. Ort. 1,40 0,00 -20,00 ATP Bilgisayar 33,90 -1,28 Avrasya GMYO 2,05 -0,97 -21,74 Avrasya Petrol ve Tur. 2,54 -1,55 -20,63 Avrupa Yatırım Holding 6,67 1,52 11,17 Aydem Enerji 6,79 -1,31 Ayen Enerji 5,00 2,46 -7,58 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,54 0,76 64,37 Aygaz 16,86 3,44 18,85 Bagfaş 22,00 -3,08 10,00 Bak Ambalaj 19,07 0,10 -3,57 Balatacılar Balatacılık 9,51 9,94 15,41 Bantaş Ambalaj 3,35 3,72 7,14 Banvit 64,00 0,00 23,08 Başkent Doğalgaz GMYO 29,90 4,47 Baştaş Başkent Çimento 9,16 -1,51 -47,27 Batı Çimento 13,66 -2,84 190,02 Batısöke Çimento 2,49 -2,35 2,05 Bayrak Taban Sanayi 10,62 2,21 0,09 Bera Holding 10,18 0,69 -49,80 Berkosan Yalıtım 7,77 -1,65 -12,89 Beşiktaş Futbol Yat. 5,94 -0,34 47,03 Beyaz Filo 9,39 4,57 -6,84 Bilici Yatırım 14,90 -3,75 169,28 Bim Mağazalar 62,85 1,62 -11,85 Biotrend Çevre ve Enerji 25,40 2,09 Birko Mensucat 1,06 0,00 -4,50 Birleşim Mühendislik 9,10 -0,33 Birlik Mensucat 2,15 -0,92 -37,86 Bizim Mağazaları 12,87 2,96 -14,05 BMS Çelik Hasır 8,42 0,12 Boğaziçi Beton Sanayi 4,48 -1,32 Borusan Mannesmann 23,26 1,39 -16,33 Borusan Yat. Paz. 333,00 2,75 -26,70 Bosch Fren Sistemleri 818,40 3,70 -33,45 Bossa 27,00 1,12 51,26 Brisa 21,64 0,56 11,76 Burçelik 22,68 0,09 7,90 Burçelik Vana 21,50 0,94 -56,71 Bursa Çimento 3,50 -0,85 -29,69 Carrefoursa 44,38 -0,63 -38,19 Casa Emtia Petrol 128,00 0,00 20,75 Ceo Event Medya 8,58 0,35 33,44 Coca Cola İçecek 82,95 -1,19 30,61 Cosmos Yat. Holding 10,48 0,87 30,02 Credıtwest Faktorıng 4,67 -1,06 -20,44 Çan2 Termik 14,20 -1,66 Çelebi 158,00 3,88 -13,44 Çelik Halat 6,24 0,97 -31,41 Çemaş Döküm 1,16 2,65 -31,87 Çemtaş 12,83 4,06 -18,34 Çimbeton 207,20 3,39 -30,12 Çimentaş 27,06 0,22 -25,17 Çimsa 31,62 0,89 77,64 Çuhadaroğlu Metal 8,26 0,98 8,58 Dagi Giyim 3,30 5,10 -3,12 Dagi Yatırım Holding 12,47 0,48 -3,33 Dardanel 2,56 0,39 -51,92 Datagate Bilgisayar 13,96 3,64 -13,35 Demısaş Döküm 6,73 1,05 3,93 Denge Holding 1,49 0,68 -50,94 Deniz GMYO 1,69 1,81 -8,25 Derimod 9,50 0,42 -2,46 Derlüks Yatırım Holding 5,28 3,33 -40,14 Desa Deri 7,95 -0,13 -18,38 Despec Bilgisayar 9,21 1,54 -29,48 Deva Holding 23,08 4,43 -4,07 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,04 2,51 2,46 Diriteks Diriliş Tekstil 4,80 2,13 28,69 Ditaş Doğan 16,40 1,86 26,10 DO-CO 782,80 3,50 24,25 Doğan Burda 35,12 9,96 56,51 Doğan Holding 2,58 0,00 -13,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,15 0,00 -7,68 Doğusan 4,59 -0,86 4,79 Doğuş GMYO 9,75 3,72 19,34 Doğuş Otomotiv 31,26 -1,08 20,59 Döktaş Dökümcülük 28,72 -9,97 -6,21 Duran Doğan Basım 14,80 3,21 41,09 Dyo Boya 10,26 3,32 -8,78 Eczacıbaşı İlaç 5,82 0,87 -19,19 Eczacıbaşı Yatırım 37,10 1,70 37,82 E-Data Teknoloji 9,98 -0,99 Edip Gayrimenkul 3,47 9,81 4,52 Ege Endüstri 1.139,00 1,70 -31,59 Ege Gübre 174,50 4,30 21,64 Ege Profil 27,26 1,72 -28,71 Ege Seramik 14,28 0,92 47,79 Egeplast 23,76 -0,59 -28,65 Ekiz Kimya 6,07 0,17 -14,87 Emek Elektrik 2,85 4,78 -0,19 Eminiş Ambalaj 18,80 -1,78 -48,97 Emlak Konut GMYO 1,79 0,56 -15,35 Enerjisa Enerji 10,54 0,48 -8,59 Enka İnşaat 10,15 0,59 44,14 Erbosan 89,20 2,94 119,95 Ereğli Demir Çelik 17,56 2,87 33,67 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,26 0,62 Ersu Gıda 4,89 -4,31 -1,01 Escar Turizm Taşımacılık 22,42 -1,23 Escort Teknoloji 5,31 0,38 -19,18 Esenboğa Elektrik 28,60 -0,49 50,32 Etiler Gıda 5,20 -5,28 30,65 Euro Kapital Yat. Ort. 5,21 -4,58 36,41 Euro Trend Yat. Ort. 3,45 -0,29 -2,50 Euro Yat. Ort. 3,49 6,40 -21,42 Euro Yatırım Holding 1,96 2,62 -30,99 Europap Tezol Kağıt 14,70 5,60 Fade Gıda 8,13 -0,49 56,30 Fenerbahçe Futbol 31,00 0,13 4,87 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,32 1,75 -21,30 F-M İzmit Piston 102,90 0,88 -16,07 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,16 1,33 -6,68 Ford Otosan 161,40 4,60 32,14 Formet Metal ve Cam 1,28 -0,78 -47,82 Frigo Pak Gıda 21,04 2,24 0,29 Galata Wind Enerji 4,20 1,69 Galatasaray Sportif 3,50 2,94 -13,58 Garanti Bankası 9,44 1,51 -7,00 Garanti Faktoring 12,46 -7,77 11,95 Garanti Yat. Ort. 2,26 1,35 -29,72 Gedik Y. Men. Değ. 6,75 -0,15 13,90 Gediz Ambalaj 15,07 -0,99 12,46 Gen İlaç 13,50 -1,96 Gentaş 3,09 2,66 -31,54 Gersan Elektrik 5,30 1,15 -13,68 Girişim Elektrik Sanayi 21,60 -10,00 Global Men. Değ. 6,05 -0,33 0,67 Global Yat. Holding 1,91 0,53 -45,63 Good-Year 7,89 1,02 -0,98 Göltaş Çimento 37,82 0,32 -7,86 Gözde Girişim 5,70 1,24 -28,57 GSD Denizcilik 3,91 -8,00 60,56 GSD Holding 2,72 -2,16 8,37 Gübre Fabrik. 49,64 1,43 -42,31 Güler Yat. Holding 2,47 0,41 -28,67 Halk GMYO 2,33 0,00 -23,56 Hatay Tekstil 16,85 4,33 23,57 Hedef Girişim 2,63 -0,38 4,17 Hektaş 8,37 0,12 56,67 HUB Girişim 9,80 1,98 -46,15 Hürriyet Gzt. 2,15 0,47 2,38 ICBC Turkey Bank 5,53 0,18 -14,92 İdeal Finansal Teknolojiler 44,52 3,15 230,76 İdealist GMYO 2,36 -1,67 -0,55 İhlas Ev Aletleri 0,95 0,00 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,84 1,20 -32,80 İhlas Gazetecilik 0,92 0,00 -62,65 İhlas Holding 0,55 -1,79 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,80 1,27 -29,82 İndeks Bilgisayar 6,56 1,39 41,20 Info Yatırım 3,94 2,60 -15,64 İntema 33,82 0,77 -15,24 Inveo Yatırım Holding 97,15 -0,05 119,70 İpek Doğal Enerji 12,30 1,07 -5,96 İskenderun Demir Çelik 12,18 4,10 34,79 ??????? ??????? ??????? ????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri 3 günlük elektriği kalan Lübnan'da bir felaket daha! Zahrani Petrol Tesisleri'nde yangın çıktı Yakıt krizi nedeniyle karanlığa gömülen Lübnan'da ordu devreye girdi! Ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı İngiltere'de petrol, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler