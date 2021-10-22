Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 741 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 741 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik66.185.000.0001,44
Ford Otosan65.760.534.0009,43
Enka İnşaat59.304.000.0001,01
Koç Holding55.333.295.4511,08
ASELSAN38.281.200.0001,91
Garanti Bankası38.136.000.0000,57
Bim Mağazalar37.828.560.0006,81
İskenderun Demir Çelik37.700.000.0001,50
Turkcell34.826.000.0001,72
Tüpraş34.282.388.4802,79
SASA Polyester31.494.400.0008,91
Tofaş Oto Fabrikası29.400.000.0006,88
Akbank28.184.000.0000,42
Türk Telekom26.180.000.0002,10
Şişe Cam25.976.055.1961,01
İş Bankası (C)24.254.838.3000,34
Arçelik22.542.292.9191,52
Yapı ve Kredi Bankası21.371.039.7490,41
Sabancı Holding21.301.817.0400,51
Coca Cola İçecek20.336.944.0212,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan...

 Altının kilogramı 533 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 533 bin liraya yükseldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title