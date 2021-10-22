Beymen, İstinyePark İzmir mağazasını açtı

İZMİR (AA) - Beymen yaklaşık 60 milyon liralık yatırımla İstinyePark İzmir Alışveriş Merkezi içindeki mağazasını hizmete açtı.

Mağazanın açılışı nedeniyle gazetecilerle bir araya gelen Beymen Grup Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı, mağazanın son dönemlerdeki en önemli yatırımlardan biri olduğunu vurguladı.

İstanbul'da büyümesini tamamladıkları Beymen Akasya mağazasını yeni konseptiyle eylül ayında açtıklarını kaydeden Çapçı, 2022'in ilk çeyreğinde Türkiye'nin en büyük moda mağazası olan Beymen Zorlu Center'ı yaklaşık 2 bin metrekare daha büyüttüklerini dile getirdi.

Galataport'ta ikonik Beymen Galataport mağazası için de hazırlıkların sürdüğünü aktaran Çapçı, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır hem İzmirlilerin hem de bizim heyecanla beklediğimiz, ülkemizin katma değerli muazzam projelerinden biri olan Beymen İstinyePark İzmir'i 60 milyon liralık bir yatırımla hayata geçiriyoruz. Beymen olarak Türkiye'deki üçüncü büyük amiral mağazamızı bu özel proje dahilinde var etmekten mutluluk duyuyoruz. Beymen İstinyePark İzmir ile ayrıcalıklı Beymen deneyimini bir üst seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. Moda ve sanatın yaratıcı dünyalarını harmanlayan özel konsepti, İzmir ve Ege'nin mimarisinden, tarihi, kültürel değerlerinden ilham alan karakteristik özellikleriyle Beymen İstinyePark İzmir'in bölgenin ikonik sembollerinden olacağına inanıyorum."

Ödüllü İngiliz mimari ofisi "Universal Desing Studio" tarafından projelendirilen Beymen İstinyePark İzmir, Zorlu Center ve İstinyePark İstanbul'dan sonra Beymen'in Türkiye'deki üçüncü büyük mağazası olarak dikkati çekiyor.

Alışveriş merkezinin dış avlusuna açılan bin 500 metrekarelik erkek katında hazır giyim, ayakkabı ve çanta gibi tüm erkek kategorileri bulunuyor. Alışveriş merkezinden bağlanan alt kattaki 2 bin 500 metrekareye yayılan kadın bölümünde de hazır giyim, ayakkabı ve çanta bölümleri yer alıyor. Özel girişiyle bağımsız birer butik gibi kurgulanan ve bu yönüyle İzmir'de bir ilk olan "kozmetik" ve "home" bölümleri de alt katta konumlanıyor.

Mağazada Ahmet Duru, Ahmet Oran, Aslı Şarman, Belkıs Balpınar, Ebru Döşekçi, Ekin Balcıoğlu, Hale Tenger, Kirkor Sahakoğlu, Nahide Büyükkaymakçı, Osman Dinç ve Tarık Töre gibi ağırlık olarak Egeli sanatçıların eserleri de sergileniyor.

Ege mimarisinin kendine özgü öğelerinin yoğun olarak kullanıldığı Beymen İstinyePark İzmir'de bölgeye has mavi tonlar yer alıyor. Mağazada ayrıca sanatçı Alev Ebüzziya'nın özel bir kilim koleksiyonu kullanılıyor.