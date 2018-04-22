Ekonomi Bakanı Zeybekci Nikah Şahidi Oldu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, nikah şahitliği yaptı.

Bakan Zeybekci, eşi Ayşen Zeybekci ile Pamukkale ilçesinde iş adamı Ahmet Serter'in kızı Seda Serter ile Cengiz Konyalıoğlu'nun nikah törenine katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Oman Zolan'ın kıydığı nikah akdinin şahitliğini yapan Zeybekci, genç çifte hayatlarının uzun yolculuğunda mutluluklar diledi.

Aile cüzdanını geline veren Zeybekci, "Bundan sonraki hayatınız ilk bugünkü başladığınız gibi güzel olsun, böyle yüzleriniz hep gülsün. Rabbim mürüvvetlerinizi ailelerinize yaşatsın, nice nice güzelliklerini göstersin onlara. Evlilik bir sabır işidir, önce sabredeceksiniz. Susmasını bazen bileceksiniz. Saygı varsa sevgi kendiliğinden olur zaten." diye konuştu.

Genç çifte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Zeybekci, "Cumhurbaşkanımızın işareti 4. O diyor ki, '1 olur garip olur, 2 olur rakip olur, 3 olur denge olur, 4 olur bereket olur, gerisi Allah kerim.' Gençlerimize Rabbim hayırlı evlatlar nasip etsin inşallah." dedi.

20 şahitle nikah akdi

Zeybekci, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu'nun avukat kızı Hilal Memişoğlu ile İbrahim Aydın'ın Merkezefendi ilçesinde düzenlenen nikah törenine de katıldı.

Eşi Ayşen Zeybekci ile nikahta bulunan Zeybekci, 20 şahitle nikah akdine şahitlik ettiklerini belirterek, "Bizler resmi şahitler olarak, siz misafirler de fahri şahitler olarak bu iki gencimizin nikahlarına şahitlik ettik. Allah mübarek eylesin, Rabbim mutlu mesut etsin. Cenab-ı Allah her iki cihan saadeti versin. Ailelerine nice mutluluklar göstersin. Hayatınızı bugünkü gibi güzelliklerle devam ettirin inşallah. Bu yolda birbirinize dayanarak, sabrederek güzel bir ömür geçirin." dedi.

Bakan Zeybekci, çiftten Rabia işareti ile 4 çocuk istedi.

Nikah törenine, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Sema Ramazanoğlu, Şahin Tin ve Cahit Özkan ile protokol üyeleri katıldı.