Ata tohumundan yetiştirilen "Meriç yer fıstığı" kurulan kooperatifle ticari ürüne dönüştü

MERİÇ, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Meriç ilçesinde asırlık ata tohumundan yetiştirilen tescilli "Meriç yer fıstığı", üretim alanının artmasının ardından kurulan kooperatif aracılığıyla ticari ürüne dönüştü.

Yunanistan sınırındaki ilçenin geleneksel tarım ürünleri arasında yer alan ve köylülerin kendi tüketimleri için yetiştirdiği yer fıstığının ekim alanı 5 yıl önce genişledi.

Fıstığa ilgi artınca 2019 yılında Alibey köyünde 13 girişimci kadının da katılımıyla Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp de kooperatifin çalışmalarını takip ederek destekledi.

Kooperatif, yer fıstığından ürettiği ürünleri "Alibey'den" markası adı altında pazarlamaya başladı.

Fıstığın ezmesi, unu, kurabiyesi, yağı ve kreması yapılıyor

Alibeyköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Erkan Demirel, AA muhabirine, fıstık hasadına başladıklarını söyledi.

Yer fıstığından birçok ürün elde ettiklerini belirten Demirel, "Şu an fıstığın ezmesini, ununu, kurabiyesini, yağını, kremasını yapıyoruz. Aynı zamanda kapsül ve sabunu üzerine çalışılıyor. İnşallah fıstıktan daha birçok ürün çıkartacağız." dedi.

Demirel, Nasuhbey ve Karayusuflu köylerindeki üreticilerle beraber fıstığı daha değerli bir şekilde sanayi ürünü olarak satmayı hedeflediklerini ifade etti.

Şu ana kadar birçok firmayla görüştüklerini dile getiren Demirel, "Büyük marketlerden talepler geldi, özellikle yağı ve unu için. Yurt dışından birkaç talep aldık. İnşallah onları da değerlendirip yurt dışına da göndermeyi düşünüyoruz. Kooperatifimizin karını düşünmüyoruz. Şu an fıstığı tanıtım aşamasındayız." diye konuştu.

Demirel, 3-4 bin dönüm arazide yetiştirilen fıstığın ekim alanını 10 bin dönüme çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Kooperatifin kurulmasında Edirne Valiliğinin büyük desteği olduğunu söyleyen Demirel, "Başta Sayın Valimiz Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp ile kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Valimizden Allah razı olsun. Biz bir istedik, o on verdi. Yeter ki girişimci kadınlarımıza çalışma imkanı olsun. O fırsatları yaratalım diye hala yatırımlarımız devam ediyor. Kendilerine binlerce kez teşekkür ediyoruz." dedi.

Köylü kadınlara iş imkanı sağladı

Fıstık ekim alanının genişlemesi, bölgedeki birçok kadına çalışma imkanı sağladı. Bazı tarlalarda mahsul makineyle topraktan sökülürken, bazı tarlalarda "gündelikçi" tabir edilen işçiler çalışıyor.

İşçi Songül Telçeken, fıstık hasadının başlamasıyla kazançlarının arttığını söyledi.

"Ne kadar çok fıstık olursa bizim de ekmeğimiz o kadar bol olur evimizde." diyen Telçeken, "Onlar ne kadar ekerse o kadar çalışıyoruz. Keşke daha fazla ekseler de daha fazla kazancımız olsa. İşimizden memnunuz. Sabah 08.00'de geliyoruz akşam 17.30'da bırakıyoruz. Toprak verimli, çok güzel. Topraktan çekiyoruz fıstığı. Sonra geliyorlar fıstıkları makinalarla dövüyorlar. Harmanda kurutup toplatıyorlar." dedi.

5 ayda yetişiyor

Mayıs ayı ortasında kumlu araziye ekimi yapılan yer fıstığı, 150 günlük yetişme süresinin ardından makineyle ya da elle topraktan çıkarılıyor. Çıkarıldığı yerde 4-5 gün kurumaya bırakılan fıstık, dövülerek bitkiden ayrılıyor. Serilerek kurutulan fıstık, elenerek çuvallanıyor. Bölgede bir dönüm araziden 200 ile 400 kilogram arasında ürün alınıyor.

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