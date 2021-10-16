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ASKON ile Bereket Sigorta protokolle güçlerini birleştirdi

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
ASKON ile Bereket Sigorta protokolle güçlerini birleştirdi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ev sahipliğinde, ASKON'a üye iş insanlarına özel indirim ve avantajları kapsayan bireysel ve kurumsal sigorta paketlerine yönelik Bereket Sigorta Grubu ile iş birliği protokolü imzalandı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ev sahipliğinde, ASKON'a üye iş insanlarına özel indirim ve avantajları kapsayan bireysel ve kurumsal sigorta paketlerine yönelik Bereket Sigorta Grubu ile iş birliği protokolü imzalandı.

Bereket Sigorta açıklamasında görüşlerine yer verilen ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, sanayinin, turizmin, hizmet sektörünün, tarımın Türkiye'nin tüm illerine yayılması, Türkiye'nin her vilayetinin çalışan bir şehir haline dönüştürülmesine katkı sağlama vizyonu ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin iştiraki olan Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik'in 3 bin 400'ü aşan yaygın dağıtım kanalı ile gelişen sektörleri güvence altına alacaklarını ifade etti.

Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik Genel Müdürü Mahmut Güngör de gelişen ekonomik ve ticari koşullara uyumlu olarak dünyanın birçok ülkesinde uygulanmakta olan, yardımlaşma ve paylaşmayı odağına alan katılım sigortacılığının toplumumuzda önemli bir karşılığının olduğunu belirterek, "İş birliği protokolü ile sigortacılığın gelişmesi ve yaygınlaşmasına önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

ASKON'un Anadolu Kalkınma Politikası kapsamında Anadolu'daki yatırım zincirinin ilk halkası olan ve Tokat Erbaa'da kurulan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımı ile gerçekleştirilen Oma İplik fabrikasının açılışına şahitlik ettiklerini belirten Güngör, Bereket Sigorta olarak bu iş birliğinin ilk poliçesini düzenleyerek Avrupa'nın en büyükleri arasında yer alan gipe iplik üretimi yapan Oma İplik fabrikasının tüm risklerini güvence altına almanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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