Antalya'da kantinci esnafın sorunları konuşuldu

ANTALYA (İHA) - Antalya'da kantinci esnafının sorunları ve çözüm önerileri başlıklı toplantı düzenlendi. Toplantıda, kantinci esnafının yaşamı olduğu sorunlar dile getirilerek çözüm önerileri ele alındı.

Antalya Gazete Bayii, Büfeciler, Kantinciler, Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf Ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen sorunlar ve çözüm önerileri toplantısı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliğinde İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Yavuz, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Varol, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ünal, Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçen, Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, Kantinlerden Sorumlu Şube Müdürü Sevim Baysal ve Kantin işletmecisi esnafların katılımlarıyla gerçekleştirildi.

AESOB ve Antalya Gazete Bayii, Büfeciler, Kantinciler, Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin her daim çözüm odaklı yaklaşıp esnaf ve sanatkarlara destek olduğunu belirterek "Malumunuz 11 Mart 2020 Tarihinden itibaren tüm dünyayı etkileyen Korona virüs ülkemizde de görülmeye başlandı. Giderek artan vaka sayılarına istinaden İçişleri Bakanlığı toplum sağlığını göz önünde bulundurarak genelge yayınladı. Alınan önlem ve tedbirler doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile kantincilerimiz işyerlerini kapattı. Pandemi sebebiyle 2 yıldır okulların kapalı kalmasıyla birlikte kantinci esnafımız zor günlerden geçti. 18 Ay boyunca hiç iş yapamadılar ve evlerine ekmek götüremediler. Maddi gelir kaybı yaşayarak ekonomik sıkıntı çeken kantinci esnaflarımız çalışanlarını mağdur etmemek amacıyla işten çıkarmadılar. Bu süre zarfında kendilerinin ve çalışanlarının SGK ve BAĞ-KUR primlerini ödemeye devam ettiler. Kredi kartları, krediler ve borçlarla gün geçtikçe boynu bükülen kantincilerimiz kendileri mağduriyet yaşadı. Kimi evini, arabasını, altınını sattı; kimi dişinden tırnağından arttırarak yaptığı birikimini tüketti, kimi ise borca girerek günü kurtarmaya çalıştı. Gideri çok, kazancı yok esnafımız kredilerini ödeyemeyince kredi kartları patladı ve kredi notları düştü. Bu sebeple bankalar kantinci esnafımıza kredi vermemeye başladı" dedi.

"Çözüm odaklı oldular"

Esnafın çözüm odaklı olduğunu belirten Dere, " Ben Antalya Gazete Bayii, Büfeciler, Kantinciler, Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı olarak elimizden geldiğince kantinci esnafımıza yardımcı olmaya çalıştık. Ben ayrıca S.S. Kepez Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanıyım. İmkanlarımız dahilinde mümkün olduğunca buradaki kantinci esnaflarımıza krediler ile destek verdik. Bu konuda devletimizde esnaf ve sanatkarlarımızın yanında oldu. Pandemi döneminde hükümetimizde 25 bin TL esnafımıza can suyu kredisi ve birçok hibeler verdi. Tüm esnaf ve sanatkarlarımız yüz yüze eğitimin başlamasını umut ve heyecanla bekliyordu. Okullarımız 6 Eylül 2021 Tarihinde açıldı. Esnafımızın bir nebze de olsa yüzü gülmeye başladı. Okullarımızın açıldığı günden bugüne dek İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile devamlı bir araya geldik. Esnafımızın talep ve isteklerini aktardığımızda kendileri her zaman anlayışla yaklaşıp çözüm odaklı oldular" diye konuştu.

"Kiralar ile ilgili sorun oldu"

Başkan Adlıhan Dere konuşmasının devamında, "Kantin kiraları ile ilgili sıkıntılarımız oldu. Bakanlığımızın yayınlamış olduğu genelge doğrultusunda kira sözleşmesindeki bedelin yüzde 50'sinin alınacağı belirtilmişti. Fakat bu durum ile ilgili bazı ilçelerde farklı uygulamalar yaşandığı görüldü. Bu hususta çözüm üretmek ve kantinci esnafımızın mağduriyetini gidermek amacıyla İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimiz ile bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdik. Bugün burada siz değerli esnaflarımızı ve müdürlerimizi karşılıklı görüştürerek çözüm önerileri bulabilmek adına toplanmış bulunmaktayız. Bu sorunlarınızı çözmek amacıyla soru cevap şeklinde toplantımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Dere, ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliğinde "Ahilik Cömertlik ve Dürüstlük" konulu Ulusal Liselerarası Resim Yarışması düzenleneceğini belirtti.

"Çözüm odaklı olmalıyız"

Toplantıda konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ise, "Hepimiz büyük bir ailenin parçalarıyız. Olumlu yaklaşıp, çözüm odaklı olmalıyız. Konuşarak karşılıklı uzlaşarak her türlü sorunu çözeceğiz. Kantin işletmecisi esnaflarımızın ekonomik sıkıntı yaşamamasını bizlerde isteriz. Bir yandan istihdam sağlarken biryandan kendi ailenizi geçindirmeye çalışıyorsunuz. Biz bu çarkın sorunsuz çalışmasını, sistemin iyi işlemesini, ülkemizin her zamankinden çok daha güçlü olmasını canı gönülden isteriz. Bizim üstümüzdeki sorumluluk çok büyük. Her gün 475 bin çocuğu ailesi bizlere emanet ediyor. Başlarına hiçbir şey gelmeden sağ salim ailelerine teslim etmek bizim görevimiz. Bu sebeple her çocuğu kendi evlatlarımız gibi görüp, onlar için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnanıyorum ve güveniyorum ki siz değerli esnaflarımızda aynı özveriyle yaklaşıp kendi çocuklarınıza gösterdiğiniz hassasiyeti diğer öğrencilere de gösteriyorsunuz" diyerek kantinci esnafın taleplerinin değerlendirileceğini ve bu konular ile ilgili kanun, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda çözüm bulacaklarını beyan etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile birlikte daha birçok yeni projeler gerçekleştireceklerini ne sözlerine ekleyen Er, yapılan çalışmalara göre daha iyi hizmet için düzenli olarak ayın ve yılın kantincisi seçimi gibi projelerin olacağının da müjdesini verdi.

Kantincilerin yaşamış olduğu sıkıntıları, talepleri ve çözüm önerileri üzerinde değerlendirmelerin bulunduğu toplantı soru - cevap şeklinde devam etti. Toplantının sonunda AESOB Başkanı Adlıhan Dere, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'e plaket takdim etti. - ANTALYA