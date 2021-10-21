75 bin pazarcıyı e-ticaretle buluşturacak

Geleneksel pazar alışverişini mobil uygulamayla online platforma taşıyan Pazardan bir ilke daha imza atıyor. Bu yılın başında faaliyete başlayan ve 10 milyon TL değerlemeyle tohum yatırım turuna çıkan start-up, 500 bin TL'lik NFT koleksiyonunu satışa sundu. Bu bağlamda 75 bin pazarcı e-ticaretle buluşturulacak.

Giderek yaygınlaşan NFT'ler (non-fungible token) şimdi de start-up yatırımcılarının tercihi oluyor. İnternetten kolayca indirilebilen ve milyonlarca dolara alıcı bulan kripto sanat eserlerinin dijital sertifikaları olarak tanımlanan NFT'ler, son olarak 10 milyon TL değerlenmeyle tohum yatırım turuna çıkan Pazardan tarafından gündeme taşındı. NFT aracılığıyla yatırım toplama fırsatı yaratarak girişim ekosisteminde öncülük ettiklerini belirten Pazardan CEO'su Burak Sıraç, "Pazar alışverişlerini dijitalleştiren Pazardan'ı bir teknoloji şirketi olarak konumlandırıyoruz. Türkiye'deki 75 bin pazarcıyı e-ticaretle buluşturarak, meyve-sebze alışverişlerine yeni bir soluk getirmek istiyoruz" dedi.

EKİBİN YARATICILIĞINI AVANTAJA ÇEVİRECEK

Kısa sürede İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Eskişehir ve Gaziantep gibi illerde 200'ün üzerinde tezgaha ulaştıklarını söyleyen Burak Sıraç, "Pazardan'la eriştiğimiz 150 TL'lik file ortalaması, Türkiye'de market alışverişlerinde görülen sepet ortalamasının yüzde 70 üstünde. Aldığımız yeni yatırımlarla, bir yandan ürünü geliştirirken, diğer yandan pazarlama faaliyetlerimizi hızlandırarak daha geniş kitlelere hitap edeceğiz. Marketlere, restoranlara ve şirketlere toplu alışveriş yapabilecekleri bir model sunmak üzere de çalışıyoruz ve ekibimizin yaratıcılığını avantaja çevirerek farklı girişimlerin de kullanabileceği metodolojilerle sektörde ilklere imza atmak istiyoruz" diye konuştu.

300 BİN LİRALIK İLK YATIRIM TOPLANDI

Ekonomik gelişme ve modellerin farklılaştığı bir ekosistemde, start-up yatırım metodolojilerinin de güncel gelişmelere ayak uydurabileceğini belirten Pazardan CEO'su Burak Sıraç, NFT sürecini ise şu sözlerle anlattı:

"İş yapış modelimiz ve ortaya koyduğumuz değer önerisi, birçok yatırımcının dikkatini çekiyor. 10 milyon TL değerlemeyle çıktığımız tohum yatırım turuna, ilk yatırımımızı alarak devam ediyoruz. Bu süreçte tüm dünyanın yoğun ilgi gösterdiği NFT ekosisteminde bir ilki gerçekleştirdik. 'Pazardan "Seeding Collection" adıyla yerel pazarlarımızdaki objeleri simgeleyen 5 eserin yer aldığı, 500 bin TL'lik (14,13 ETH) NFT koleksiyonu oluşturduk ve opensea.io üzerinden yayınlandık. Bundan sonraki süreçte yatırımlarımızı NFT üzerinden alacağız ve NFT koleksiyonlarımız kapsamında farklı planlarımız devreye girecek. Ayrıca tohum yatırım turuna katılan yatırımcılarımıza 2. turda sağlayacağımız bazı avantajlar da olacak. Önümüzdeki günlerde daha farklı NFT ve blockchain projeleri de planlıyoruz."

ONLINE MARKET ALIŞVERİŞİNİN YÜZDE 27'DEN FAZLASI SEBZE VE MEYVELERDEN OLUŞUYOR

Türkiye'deki pazar servisi hizmet hacminin pandemiyle birlikte her geçen gün arttığını belirten Burak Sıraç, "5,5 milyar TL'lik toplam online market alışverişinin yüzde 27,27'sini sebze ve meyve oluşturuyor. Bu pastada payımızın olması için kullanıcıların semt ve organik pazar tezgahlarından online alışveriş yapabildiği bir pazaryeri platformu olarak 2021'in başında hizmet vermeye başladık. Tüketiciler uygulama üzerinden adreslerine gönderim yapan pazarları ve buradaki tezgahları seçip alışveriş yapıyor. Pazarın kurulduğu gün teslimat için saat aralıklarını seçiyor ve online ödemeyle alışverişi tamamlıyor. Bu sayede zaman ve efor isteyen geleneksel pazar alışverişi, temassız ve çevrimiçi alışveriş deneyimine dönüşüyor. Kullanıcılar Google Play Store ve App Store'dan Pazardan uygulamasını indirilebiliyor. Düşük reklam harcamalarımıza rağmen, App Store tarafından birkaç kez 'olmazsa olmaz' uygulama olarak önerildik! Kasım ayında satışları internet sitesinden de başlatacağız" diyerek sözlerini noktaladı.