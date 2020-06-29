HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Eko Avrasya Başkanı Eren: "Türkiye, Kazakistan'daki ikinci güçlü yatırımcı ülke rolüne sahip"

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (Eko Avrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Kazakistan ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirmede; "Türkiye, Kazakistan'daki ikinci güçlü yatırımcı ülke rolüne sahip" dedi.

Eko Avrasya Başkanı Eren:
29.06.2020 13:42 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:45

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (Eko Avrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Kazakistan ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirmede; "Türkiye, Kazakistan'daki ikinci güçlü yatırımcı ülke rolüne sahip" dedi.

Siyasi reformları gerçekleştirerek ekonomik kalkınmayı sürdürülebilir hale getirmeyi planlayan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in "2050 Uzun Vadeli ve Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi" programını büyük bir başarı ile uygulamayı sürdürdüğünü belirten Eko Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, "Cumhurbaşkanı Tokayev, "Duyan devlet/ Duyarlı devlet" sloganıyla emin adımlarla yol almaya devam ediyor. Şimdiye kadar gerek iç politikada gerekse dış politikada birçok alanda önemli çalışmalara imza atan Tokayev'in önümüzdeki süreçte Kazakistan'ın kalkınmasına ve bölgesel iş birliğine yönelik hamleler yapacağına olan inancımız sonsuzdur" vurgusu yaptı.

Kazakistan'ın mevcut ekonomik potansiyelinin her geçen gün daha da güçlendiğine vurgu yapan Hikmet Eren, "Kazakistan, dünyanın yatırım yapılabilecek en iyi 25. ülkesi olarak, yabancı yatırımcılara özel teşvik fırsatları sunmaya devam ediyor. 10 yıllık tüm vergilerden muafiyet, düşük faizli kredi imkanı, ihracat desteğinin yanı sıra altyapısı hazır arazi temini, güvenilir özel ve devlet ortaklığı gibi cazip olanakları ile yatırımcıları davet eden Kazakistan'da 2500'e ulaşan Türk şirket bulunmakta. Bu sayıyla Türkiye, Kazakistan'daki ikinci güçlü yatırımcı ülke rolüne sahip" dedi.

Yeni tip korona virüs (COVID-19) krizinden büyük ölçüde etkilenen küresel ekonominin tesirlerine karşı çok hızlı politikalar geliştiren Kazakistan'ın süreci başarı ile yönettiğini belirten Hikmet Eren, "Kazakistan'da yeni tip korona virüs (COVID-19) pandemi sürecinde zarar gören kişilere ve iş dünyasına yaklaşık 14 milyar dolarlık destek paketi sağlandı. 4 milyon 250 bin kişinin mali destekten faydalandığı Kazakistan'da hükümet yeni dönemle birlikte en çok zarar gören alanlar başta olmak üzere genel destek planları ve ekonomik büyümenin iyileştirilmesi yolunda kapsamlı projeler gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.

Kazakistan'daki mevcut ekonomik büyüme hızının da olumlu yönde ilerlediğini vurgulayan Hikmet Eren, "2020 yılının ilk yarısında ülke ekonomisinin yüzde 2,7 büyüdüğü Kazakistan'da, ana sermayeye yatırım yüzde 5,1 artarken, döviz rezervlerinin 30 milyar dolara, Ulusal Fon sermayesinin de 57,5 milyar dolara ulaşmış olması, geleceğe olan güveni arttırmaktadır" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı Ekonomi
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı Ekonomi
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Türk insanının koronavirüse olan bağışıklığı testinde sonuç binde 8 çıktı Ekonomi
Türk insanının koronavirüse olan bağışıklığı testinde sonuç binde 8 çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı Ekonomi
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor Ekonomi
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum Ekonomi
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş
Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1356 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1356 yeni vaka tespit edildi
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Cedi Osman, Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı
Cedi Osman, Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı
Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Serenay Sarıkaya Zehra Çilingiroğlu
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Alper Ulusoy Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Muğla Deprem Başakşehir
Şu an buradasınız: Eko Avrasya Başkanı Eren: "Türkiye, Kazakistan'daki ikinci güçlü yatırımcı ülke rolüne sahip" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 13:46:44. #1.15#
title