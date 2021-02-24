EIA: ABD ham petrol stokları 1.3 milyon varil yükseldi

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 19 Şubat'ta biten haftada 1.3 milyon varil artışla 463 milyon varile yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 19 Şubat'ta biten haftada 1.3 milyon varil artışla 463 milyon varile yükseldi.

ABD'nin ham petrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 1.3 milyon varil azalarak, günde 4.6 milyon varil düzeyine geriledi. Aynı dönemde, ABD genelinde benzin üretimi günde ortalama 7.7 milyon varil olarak belirlendi.Rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da aynı haftada günde ortalama 2 milyon 600 bin varil düşerek günde ortalama 12 milyon 200 bin varile geriledi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 68.6 düzeyine geriledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı