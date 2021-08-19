'EGM' kriminal uzmanlık alanıyla İDEF21'de

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 15. Savunma Sanayi Fuarı IDEF'21'de operasyonlarda kullanılan yerli ve milli araçları ile kriminal anlamda çalışmalarını sergiliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 15. Savunma Sanayi Fuarı IDEF'21'de operasyonlarda kullanılan yerli ve milli araçları ile kriminal anlamda çalışmalarını sergiliyor. Emniyet mensupları uyuşturucu profilleme, parmak izi sistemi, belge sahteciliği ve bomba imha uzmanlığı hakkında ziyaretçilere bilgiler veriyor.

15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan fuar merkezinde ziyaretçilere kapılarını açtı. Türk savunma sanayiinin son dönemde geliştirdiği ürünlerin tanıtıldığı fuara yerli ve yabancı katılımcılar yoğun ilgi gösteriyor. Fuara katılan EGM ise operasyonlarda kullanılan araçlar ve kriminal anlamda çalışmalarını sergiliyor. Emniyet mensupları fuarda, uyuşturucu profilleme, parmak izi sistemi, bomba imha ve belge sahteciliği hakkında bilgiler veriyor. Operasyonlarda kullanılan yerli ve milli araçları da aktaran emniyet mensupları, burada olmaktan memnuniyet duyduklarını söylüyorlar.

"Suç ve suçlu ile etkin müdahale anlamında bilimsel yöntemler ile destek veriyoruz"

Uyuşturucu profilleme çalışmalarından bahseden EGM Kriminal Daire Başkanlığı Komiser Didem Özkaya, "Bugün tüm dünyada en büyük problemlerden biri haline gelen yasadışı uyuşturucu üretimi, ticareti ve suistimali çok boyutlu küresel bir sorun haline gelmiştir.

Ülkemizde bu suçla mücadele kapsamında yürütülen uyuşturucu soruşturmalarında suç örgütlerinin tespit edilip çökertilmesi amacıyla bilimsel açıdan destek sağlamak amacıyla yürüttüğümüz 'Uyuşturucu Profilleme' projesi bir eşleştirme projesi olup; Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda kurulan Uyuşturucu Profilleme Merkezi'ne 81 ilden farklı olaylarda yakalanan uyuşturucularda bulunan karakteristik iz ve safsizliklar yardımıyla uyuşturucunun kimyasal parmak izi çıkartılarak benzerlikler bulunması halinde soruşturmacı birimlere raporlama yapılacaktır" şeklinde konuştu.

"Parmak izi sistemimizde kimlik bilgisinden tespit yapabilmekteyiz"

Parmak izi sistemi hakkında bilgi veren Olay Yeri İnceleme Biriminden Komiser Ezgi Doğan, "Birimlerimizde kullandığımız parmak izi sistemimizde kimlik bilgisinden tespit yapabilmekteyiz. Tamamen yerli ve milli imkanlar kullanarak geliştirdiğimiz sistemimiz ile olay anında anlık olarak kimlik doğrulama yapabilmekteyiz. Örneğin Kastamonu ilimizde yaşanan sel felaketinde vatandaşlarımızın olay yerinde parmak izinden direkt kimlik tespitlerini yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dört alanda incelemeler gerçekleştiriyoruz"

Belge sahteciliği hakkında açıklamalarda bulunan Kriminal Daire Başkanlığı Belge İnceleme Şube Müdürlüğü Komiser Yrd. Berkan Kuş, "Şubemiz olarak, dört alanda incelemeler gerçekleştiriyoruz. Bu alanlar belge sahteciliği incelemesi, el yazısı ve imza incelemesi, makine yazıları incelemesi ve tahrifat incelemesi şeklinde gerçekleşmektedir. Bununla alakalı raporları tanzime ediyorken, doküman cihazını kullanmaktayız. Vatandaş olarak nasıl imza atmamız gerekiyor, ne gibi önlemler alırsak imza sahteciliği alanında mağdur düşmemizle alakalı incelemeler gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde rapor tanzim ederek savcılık makamına iletiyoruz" diye konuştu.

"Bombaya müdahale eden kara ve hava araçlarını sergiliyoruz"

Ürünleri sergilemekten mutluluk ve gurur duyduklarını ifade eden EGM Kriminal Daire Başkanlığı Bomba İmha İnceleme Şube Müdürlüğü Bomba Uzmanı Osman Tüğsüz, "Bir bomba uzmanının uzaktan bombaya müdahale edebileceği kara ve hava araçlarını sergiliyoruz. Burada bir de yine ülkemizin yerli ve milli imkanlarla envanterine katmış olduğu bomba araçlarını sergiliyoruz. Bunların içinde Yeraltı Tespit robotumuz, EDS robotumuz ayrıca şu an proje aşamasında olan ve 200 metre mesafeden imha edebildiğimiz Lazerli Dron sistemimiz var" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı