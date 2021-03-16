'Eğitimde Sürdürülebilirlik' projesine destek

'Eğitimde Sürdürülebilirlik' projesine destekAFYONKARAHİSAR Kocatepe Anadolu Lisesi (AKAL) ve Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AKİL) Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun da içinde bulunduğu 7 ortaklı 'Eğitimde Sürdürülebilirlik' projesine Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe...

'Eğitimde Sürdürülebilirlik' projesine destek

AFYONKARAHİSAR Kocatepe Anadolu Lisesi (AKAL) ve Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AKİL) Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun da içinde bulunduğu 7 ortaklı 'Eğitimde Sürdürülebilirlik' projesine Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe desteği verildi.

Afyonkarahisar'dan AKAL ve AKİL okullarının katıldığı, 7 ortaklı Eğitimde Sürdürülebilirlik projesi için 2020 yılı Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Faaliyeti Ek Teklif Çağrısına yapılan başvuru kabul edildi. Projeye koordinatörlüğü üstlenen Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yanı sıra projeye Afyonkarahisar'dan AKAL ve AKİL, Anadolu Üniversitesi, Romanya'dan Liceul Tehnologic Constantin Brancoveanu, Estonya'dan Tallinna 21. Kool ve İtalya'dan Unıversıta Telematıca Pegaso okulları katılıyor. Projede 7 ortaktan toplam 100 öğretmen görev alacak

Okul Müdürü Necdet Saraçoğlu, "Bu proje içerisinde temel tema eğitimde sürdürülebilirlik ama şu anda pandemi nedeniyle oluşan yüz yüze olamayan, eğitimin sürdürebilmesi için yapılan bir çalışmadır" dedi.

AKAL İngilizce öğretmeni ve projesi hazırlayıcısı Zehra Güleniş, projenin pandemideki ihtiyaçtan doğduğunu ifade ederek, "Proje kapsamında 2 yıl boyunca çeşitli çalışmalar gerçekleştireceğiz. 2 yıl boyunca yaptığımız çalışmaları kapsayan; veliler uzaktan eğitime nasıl destek olabilir, öğrenci ne yapmalıdır, öğretmen kendisini bu konuda nasıl geliştirmelidir veya hangi noktalara dikkat etmelidir üzerine yaptığımız çalışmaların toplamı olan bir e-rehber hazırlayacağız. Daha sonra yaygınlaştırma faaliyetlerini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı