ZBEÜ Rektörü İbn-i Sina Kampüsünde Birimleri İnceledi

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İbn-i Sina Kampüsünde yer alan Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Isı Merkezinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yapılması planlanan faaliyetler hakkında istişarede bulundu.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer İbn-i Sina Kampüsündeki birimleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İbn-i Sina Kampüsünde yer alan Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Isı Merkezinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaretlerde Rektör Özölçer'e Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Prof. Dr. Servet Karasu ve Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz eşlik etti.

Birimlerde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Rektör Özölçer, yapılması planlanan faaliyetler hakkında istişarede bulundu. - ZONGULDAK