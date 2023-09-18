Ukrayna'da Savaş Nedeniyle Metro İstasyonlarında Eğitim

Ukrayna'nın Harkiv kentinde savaş nedeniyle ilkokul çocukları metro istasyonlarında oluşturulan sınıflarda eğitime devam ediyor. Harkiv Belediyesi tarafından organize edilen sınıflarda binlerce çocuk derslere giriyor ve spor yapabiliyor. Eğitim şartlarının oluşturulduğu bu sınıflarda öğretmenler, güvenlik ve sağlık personeli, psikologlar da görev yapıyor.

Ukrayna'nın Harkiv kentinde ilkokul çocukları savaş nedeniyle metro istasyonlarında oluşturulan sınıflarda eğitime devam ediyor.

Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken, Rus füze saldırılarının sıklıkla hedefi olan Harkiv'de, ilköğretim seviyesindeki öğrenciler için bazı metro istasyonlarında sınıflar oluşturuldu.

Metronun üst katında bulunan sınıflar, eylülde eğitim öğretim yılının başlamasıyla faaliyete geçti.

Harkiv Belediyesinin organize ettiği sınıflarda, kentin farklı okullarından binden fazla çocuk derslere giriyor, spor yapabiliyor. Burada, öğrencilere yemek de veriliyor.

Çocukların bazıları ebeveynleri tarafından buraya bırakılırken bazıları da belediye otobüsleri ile getiriliyor, derslerin sonunda ise öğretmenler tarafından ailelerine teslim ediliyor.

Bölgedeki durumu takip eden AA ekibi, Harkiv metrosunda çocukların eğitim sürecini görüntüleyerek yetkililerden süreç hakkında bilgi aldı.

"Metroda 1080 çocuk eğitim görüyor"

Harkiv Şehir Konseyi Eğitim Dairesi Müdürü Olga Demenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşın başlamasının ardından ülke genelinde çevrim içi eğitime geçildiğini ve okulların yüksek tehlike nedeniyle açılmadığını söyledi.

Metroda ilkokul öğrencileri için oluşturdukları sınıfları eylülde faaliyete geçirdiklerini dile getiren Demenko, "Harkiv'de 5 metro istasyonunda 1080 çocuk eğitim görüyor. Toplam 64 sınıf var. Ortaokul ve lise öğrencileri çevrim içi eğitime alıştı, bu sistemi kullanmayı biliyor. Küçük çocukların sosyalleşmeye ihtiyacı var. Bu 64 sınıftan 26'sı birinci sınıf. Çocuk bahçesinden sonra okula başlayan çocukların kaynaşması önemli." diye konuştu.

Eğitim şartlarının oluşturulduğu bu sınıflarda eğitim gören öğrencilerin farklı okullardan olduğuna dikkati çeken Demenko, "Burada öğretmenlerin yanı sıra güvenlik ve sağlık personeli, psikologlar çalışıyor. Çocuklar için belediye tarafından otobüsler ayrıldı. Bazı çocukları ebeveynleri buraya getirip alıyor. Çocukların birçoğu buraya polis arabaları eşliğinde otobüslerle getirilip alınıyor. Ukrayna'nın geleceği olan çocuklarımızı bu şekilde eğitiyoruz." ifadesini kullandı.

Demenko, Ukrayna'da barışın sağlanacağı ve çocukların tekrar okullara döneceğini umduğunu sözlerine ekledi.

"Çocuklar burada kendisini iyi hissediyor"

Metrodaki sınıflarda ders veren ilkokul öğretmeni Natalya Petrenko, savaşın ilk aylarında şok yaşadıklarını ancak daha sonra seferber olarak çevrim içi dersler organize ettiklerini söyledi.

Savaş nedeniyle çok sayıda çocuğun yurt dışına ve Ukrayna'nın diğer bölgelerine gittiğini belirten Petrenko, "Çocukların anne babaları ile irtibata geçerek eğitime başladık. Yurt dışında olan çocuklar akşam saatlerinde çevrim içi ders alıyordu. Bir süre sonra çocuklar yurt dışından ve Ukrayna'nın batısından Harkiv'e dönmeye başladı. Böylece çocuklar burada eğitimini sürdürüyor." dedi.

Petrenko, derslerin sınıflarda işlenmesinin çocuklar için yararlı olduğunu dile getirerek "Çocuklar burada uygun şartlarda eğitim görüyor ve kendini iyi hissediyor. İlk başlarda anne babalar biraz tedirgindi ancak buradaki şartları gördükten sonra rahatladılar. Çünkü her şey güzel şekilde organize edilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Çocuk doktoru Liliya Bogdan da öğrencilerin sağlık durumunu takip ettiğini söyledi.

Bogdan, "Çocukların ateşini ölçüyorum. Gerekli testleri yapıyoruz. Çocuklar burada kendilerini iyi hissediyor. Çocukların keyfi yerinde." dedi.