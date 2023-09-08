Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan: Cumhuriyetimizin 100. yılına 100 bin atama yakışır

TÜRK Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında tam 100 bin atama müjdesi bekliyoruz. Hepimiz hemfikiriz ki, cumhuriyetimizin 100'üncü yılına 100 bin atama çok yakışacak" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının başlaması nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Geylan, okullarda ders zilinin sorunlarla çaldığını ve bunun nedeninin öğretmen yetersizliği olduğunu belirterek "1 Eylül tarihi itibariyle 45 bin öğretmenimiz göreve başladı. Ancak bu atama da, var olan ihtiyacı karşılamıyor. Şöyle ki; sendikamızın geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında yaptığı ücretli öğretmen araştırmasına göre 78 ilde ücretli öğretmen sayısı 76 bin 485, norm kadro açığı ise 75 ilde 83 bin 547'dir. Yani ücretli öğretmen sayısı norm kadro ihtiyacını dahi karşılamamıştır. Üstelik ücretli öğretmenlerin 5 bin 503'ü pedagojik formasyona dahi sahip olmayan ön lisans mezunlarından oluşmaktadır. Ücretli öğretmenler ders başına ücret alırken, bu arkadaşlarımızın sigortası yatmamakta, diğer öğretmenlerimizin sahip olduğu haklardan faydalanamamaktadır. Adeta modern bir kölelik düzenini anımsatan bu uygulama ile öğretmen açığı giderilmeye çalışılırken, bu uygulamanın eğitime kaybettirdikleri ise hiç göz önüne alınmamaktadır. Dolayısıyla öğretmen açığının ücretli öğretmenler ile giderilmesini istemiyoruz. Deprem bölgesindeki ihtiyaç ve 80 bine yakın ücretli öğretmen görevlendirmesi göz önüne alınarak, cumhuriyetimizin 100'üncü yılında tam 100 bin atama müjdesi bekliyoruz. Hepimiz hemfikiriz ki, cumhuriyetimizin 100'üncü yılına 100 bin atama çok yakışacak" dedi.

'KONTENJANLAR ADALETLİ ŞEKİLDE BELİRLENMELİ'

Öğretmen atamalarında 'adil dağılım' çok önemli olduğunun altını çizen Geylan, bazı branşlarda kontenjan sayısının çok yetersiz olduğu için KPSS'den yüksek puan alan öğretmenlerin atanma imkanı bulamadığını söyledi. Atama sayısının artırılması gerektiğini belirten Geylan, "Bu yapılırken kontenjanların adaletli şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca öğretmen atamaları sadece kadrolu yapılmalı, ücretli öğretmenlik uygulaması ve sözleşmeli öğretmen ataması tedavülden kaldırılmalıdır. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili düzenlemeler Yüksek Mahkeme'nin iptal ettiği hükümler dikkate alınarak, öğretmenlerin beklentileri doğrultusunda yapılsın" ifadelerini kullandı.

Türk Eğitim-Sen olarak Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili görüşlerini Anayasa Mahkemesi'nde dile getirdiklerini hatırlatan Geylan, şunları kaydetti:

"Yüksek Mahkeme de sendikaların görüşlerini dinlemesinin ardından kanunda yer alan bazı hükümlerin iptaline karar vermişti. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararını kanunun zenginleştirilmesi açısından fırsat olarak gördüğümüzü bildirmiştik. Okulların açılma arifesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kanunda yapılacak düzenlemelerin öğretmenlerin taleplerini alarak şekillendirileceğini, yasal düzenleme gerekiyorsa bu yönde adım atacaklarını açıkladı. Tekin'in açıklamaları bu sürecin çok uzamayacağı, kanunun sahipsiz kalmayacağını ortaya koymaktadır. Bu noktada; TBMM açıldığında, zaman kaybetmeden gerekli düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz. Umuyoruz ki kanun, adına yakışır şekilde zenginleştirilir ve öğretmenlerimizin beklentileri karşılanır."