Tunus'ta geleneksel Türk okçuluğu tanıtıldı

Tunus Uluslararası Maarif Okulları'nda, Tunus Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Tunus Etnospor Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte geleneksel Türk okçuluğu tanıtıldı.

Tunus Uluslararası Maarif Okulları'nda, Tunus Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Tunus Etno spor Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte geleneksel Türk okçuluğu tanıtıldı. Başkent Tunus'taki Maarif Okulu lise kampüsünde gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Türk kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Program, YEE Tunus Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir'in Türk okçuluğunun tarihine ve kültürel mirasındaki yerine ilişkin yaptığı sunumla başladı. Özdemir, 2019 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilen geleneksel Türk okçuluğunu şimdiye dek 16 ülkede tanıttıklarını belirterek, "Tunus genelinde de bu kültürü yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Tunus genelinde yaygınlaştırılacak

Tunus Etno spor Derneği Başkanı İzzeddin Buzid, etkinliğin Türkiye ile Tunus arasındaki kültürel ve sportif iş birliğini güçlendireceğini vurguladı. Buzid, aynı zamanda İstanbul'da Bilal Erdoğan başkanlığında faaliyet gösteren Dünya Etno spor Konfederasyonu üyesi olduklarını belirterek, "Bugün Tunus'ta Türkiye'nin kültürünü, tarihini ve medeniyet birikimini yansıtan ilk geleneksel okçuluk kulübünü resmen kurduk." ifadelerini kullandı.

Buzid, Büyükelçi Demircan ve Türkiye'nin Tunus'taki kurumlarının projeye en başından bu yana güçlü destek verdiğini belirtti. "Bu girişim, özellikle dijital oyunlara yönelen genç nesillerin kültürel ve sportif mirasla yeniden buluşması açısından önem taşıyor. Geleneksel sporlar; denge, öz disiplin ve kimlik bilincini pekiştiriyor. Okçuluk ise bu değerleri bir araya getiren eşsiz bir örnek." dedi.

"Kültürel aktarımı güçlendiren bir köprü"

Buzid, hedeflerinin okçuluk sporunu Türkçe eğitim veren Tunus okullarında tanıtmak olduğunu söyleyerek, "Aynı zamanda okullar, kültür merkezleri, çocuk kulüpleri ve gençlik evleri aracılığıyla bu sporu yaygınlaştırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Geleneksel oyunlar ve sporlar üzerine 40 yılı aşkın süredir çalışmalar yürüttüklerini hatırlatan Buzid, "Tunus genelinde ulusal geleneksel spor envanterini hazırladık. Şimdi bu mirası dijital bir ulusal programla koruma yönünde adımlar atıyoruz. Bu yaptığımız yalnızca bir spor etkinliği değil; aynı zamanda nesiller arasında kültürel aktarımı güçlendiren bir köprüdür." ifadelerini kullandı.

Ekim Devrim Manduz - Eğitim
