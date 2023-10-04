TİKA, Suriye'de Robotik Kodlama Merkezi Açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde robotik kodlama merkezi açtı. Merkezde 2 bin öğrenciye eğitim verilecek.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA), Suriye'nin kuzeyinde Bab ilçesindeki robotik kodlama merkezi hizmete açıldı.

Açılışa, Gaziantep Valiliği, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TİKA yetkilileri ile bölgenin temsilcileri ve meclis üyeleri katıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab'ın Bizia beldesindeki Bizia İmam Hatip Lisesi'nde açılan robotik kodlama merkezinden 2 bin öğrenci yararlanabilecek. Merkezde öğrenciler, tasarım ve üretim, yapay zeka, enerji teknolojileri, yazılım teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojisi alanlarında eğitilerek geleceğe hazırlanacak.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Suriye Eğitim Koordinatörü Halit Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizia'da öğrencilerin gelişimine katkı sunmak robotik kodlamayla olan ilişkilerini ileriye taşımak amacıyla TİKA ile yaptığımız projenin açılışını gerçekleştirdik Açılan merkezimiz Bizia'da ki tüm öğrencilere hizmet verecektir." dedi.

Bizia İmam Hatip Lisesi 8. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Hazar Uveys de "Robotik kodlamayı öğrenmek amacıyla bugün açılışı yapılan sınıfa kaydoldum. Daha önce okullarımızda robotik kodlama merkezi yoktu. Türkiye'ye yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.